عزاداری تاسوعای حسینی در شهرهای کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و همزمان با دیگر نقاط کشور آئین عزاداری تاسوعای حسینی در سراسر استان کردستان در میان حضور پرشور مردم برگزار شد.

در این آئین ها که از صبح امروز آغاز شد و تا بعد از ظهر نیز ادامه پیدا کرده دسته های مختلف از مردم به عزاداری تاسوعای حسینی پرداختند.

از شهرها، مراکز بخش ها و حتی روستاهای استان کردستان نیز خبر می رسد که امروز عزاداری تاسوعای حسینی برگزار شده است و مردم با حضور در معابر و با سینه زنی مراسم خاص خود را انجام داده اند.

در شهر سنندج نیز آئین عزاداری تاسوعای حسینی با حضور پرشور مردم و مسئولان در معابر مختلف برگزار شد و سپس دسته های عزاداری از طی مسیر میدان آزاد - میدان انقلاب به سمت روبروی حسینه عزاداری خود را ادامه دادند.

در شهر بیجار نیز همانند سالهای گذشته عزاداری روز تاسوعای حسینی با حضور پرشور مردم بام ایران به شکلی ویژه برگزار شد و نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در این مراسم سخنرانی کرد.