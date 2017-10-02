خدمت بهتر با تعامل مردم محقق می شود/ انجام ۲۷۱ عملیات

مسئول آتش نشانی قروه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شغل آتش نشانی نیازمند شناخت بیشتر در ذهن مردم است، اظهار داشت: آتش نشانان برای اینکه بتوانند بهتر به مردم خدمت کنند به تعامل و همکاری مردم و رعایت نکات ایمنی در آموزش های ارائه شده نیاز دارند.

امید محمدی نیا با اشاره به عملکرد آتش نشانی قروه در ۶ ماهه اول سال جاری از ۲۷۱ مورد عملیات حوادث و آتش سوزی در دو بخش آتش سوزی و امداد و نجات گفت و افزود: از این تعداد ۱۷۷ مورد مربوط به عملیات آتش سوزی و ۹۴ مورد دیگر مربوط به عملیات امداد و نجات می باشد.

وی عملیات مربوط به آتش سوزی را شامل ۱۰ مورد واحد مسکونی، ۴ مورد تجاری، ۲ مورد صنعتی، ۴ مورد انبار، خودرو و ماشین آلات با ۷ مورد، ضایعات و زباله ۲۶ مورد، تأسیسات شهری ۲ مورد، مراکز تجمعی و واحد آموزشی ۳ مورد و فضای سبز، کشاورزی، مرتع و جنگل را ۱۱۹ مورد دانست.

محمدی نیا همچنین گرفتن حیوانات وحشی و موذی را با ۲۳ مورد، تصادف را با ۱۰ مورد، اجرای مانور را ۱۰ مورد و آموزش اطفای حریق را با ۲۳ مورد در بخش عملیات امداد و نجات دانست و موارد مرتبط به سقوط اشیاء و اجسام، ریزش آوار و غریق نجات و انفجار گاز و خفگی و گازگرفتگی و ... را مربوط این بخش عنوان کرد.

وی در ادامه از افتتاح و راه اندازی آتش نشانی شماره دو قروه و خرید یک دستگاه کامیون آتش نشانی خبر داد.