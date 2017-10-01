عشق عاشورایی غوغا می کند/ زمزمه «یا حسین» در حرم رضوی

خبرگزاری مهر-گروه استانها، ملیحه رفیع طلب: دوباره تقویم به خانه محرم رسیده و مرثیه کربلا و عاشورا در شهر طنین انداز شده است. باز طلوع غم و مظلومیت سمبل رشادت، اخلاص، شجاعت و هرآنچه که خوبی نام میگیرد به پهنای وسعت نامش شروع به دمیدن گرفته و در تمام شهرها سایه افکنده است. هوا، هوای کربلاست. گویا این هوا سحرانگیز است که زمزمه یا حسین(ع) گوش و جان کوچک و بزرگ این شهر را نوازش میدهد.
امسال نیز با مصادف شدن محرم مردم ما بار دیگر نشان دادند که چنان با حسین(ع) عجین شدهاند که ذهن و روحشان با نام باشکوه او پیوند خورده و هیچ قدرتی مانع از این جدایی نمیشود.
این روزها مشهد نیز سیاه پوش سرور و سالار شهیدان است. خیابانها و کوچهها غوغای مظلومیت حسین(ع) را بر سر و سینه می زنند و مردم دلشان با یادآوری ظلمی که به او شده به درد میآید و اشک دیده از چشمانشان سرازیر میشود.
جوانانی که تا پاسی از شب در ایستگاههای صلواتی که در سراسر شهر برپا شده، از زائران و مجاوران پذیرایی میکنند، نماد عشق به امام حسین(ع) هستند
جوانانی که تا پاسی از شب در ایستگاههای صلواتی که در سراسر شهر برپا شده، از زائران و مجاوران پذیرایی میکنند، نماد عشق به امام حسین(ع) هستند. سالمندانی که با شال سیاه دور گردن که مزین به نام حسین(ع) است، در حسینیهها به کوچک و بزرگ سلام و صلوات عرض میکنند، خود را در غم خاندان حسین(ع) شریک میدانند.
این روزها هرکس به نحوی ارادت و محبت خود را به امامش نشان میدهد و جنب و جوشی که در مشهد حاکم شده، نشان از بزرگی و عظمت حسین بن علی(ع) است.
حرم مطهر رضوی از ابتدای محرم سیاه پوش است و در روز تاسوعا و عاشورا میزبان زائرانی است که به عشق امام خود کیلومترها راه طی کردهاند تا این دو روز در امنترین و وصف نشدنیترین قسمت دنیا، عزاداری کنند.
دسته های عزاداری از صبح روز عاشورا با حضور در خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی به عزاداری می پردازند و برای عرض تسلیت به امام هشتم (ع) به سمت حرم حرکت می کنند.
خواندن نوحه های محلی با آداب و رسوم متفاوت در عزاداری بر شکوه این مراسم معنوی افزوده است.
سادگی در برپایی عزاداری امام حسین(ع)
امسال در این ایام به یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد به نام گلشهر رفتیم تا رنگ و بوی حسینی را در دورافتادهترین قسمت شهر نظاره کنیم و عزاداری امام حسین(ع) را با آنها شریک باشیم.
پرچم های یا حسین(ع) و خیمههای صلواتی چایی و شربت در این منطقه بسیار زیاد و چشمگیر است.این خلوص نیت چیزی جزء عشق به حسین(ع) نیست. در هر کوچه و محله این منطقه که قدم میزنم پرچم «بفرمایید روضه » برپاست. همه با افتخار و غرور پرچم مزین به نام امامشان را سردر خانههایشان کوبیدهاند و از ۱۰ روز صبح تا شب در انتظار هممحلیهای خود میمانند.
چه بیریاست این عزاداریها. چه بزرگی یا حسین(ع) که دلدادگانت از خدمتی برایت فرو گذار نیستند و با تکرار محرمت، شهر خاموششان، هرچند کوتاه رونق و شور میگیرد.
به راستی که حسینی شدن و حسینی ماندن نه ثروت میخواهد، نه قدرت و نه علم. چیزی فراتر از ماوراء طبیعه عشق به حسین(ع) را جاودانه نگاه داشته است.
این شهر سیاه پوش عزادار را میبینی حسین(ع) جان، تب و تاب جوانهای سینه زنت عظمت تو را به رخ جهانیان میکشد که عظمت در تو معنا میشود و شکوه نامت زبانزد دلهای بیقرار است. چه کردی که سودای غمت، تاریخ ساز و عالمی در مظلومیتت غصهدار شد.
محرم بدون روضه نمیشود
به یکی از خیمههای صلواتی چایی میرویم و با جوانکهای آن هم صحبت میشویم. محمد ۱۴ ساله به خبرنگار مهر میگوید: ما هرسال با شروع شدن محرم این خیمه را با کمک چند نفر دیگر از دوستانم برپا میکنیم و به مردم چایی میدهیم.
وی ادامه میدهد: گاهی با پول توجیبیهایمان لیوان پلاستیکی و چایی و قند میخریم و گاهی از خانههایمان میآوریم، بالاخره هرجور هست جمع و جورش میکنیم. هرچه باشد محرم است بدون روضه و عزاداری که نمیشود.
امام حسین(ع) سازنده شیعه بود
این روزها فرصتی شد تا با نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان به گفتگو بپردازیم.
حجت الاسلام محمد هادی عبدخدایی با اشاره به تاثیر نهضت عاشورا بر تداوم اسلام به خبرنگار مهر میگوید: ملت ما از کودکی در مجالس عزاداری امام حسین(ع) بزرگ شده و از طفولیت درس مبارزه و مجاهده را از مکتب حسینی فرا گرفته از این رو در بستر انقلاب رشد یافته است.
وی میافزاید: آن کودک خردسال تا جوان رشید که اولی شهادت جانسوز علی اصغر(ع) را شنیده و دومی از رشادتهای علی اکبر(ع) درسها آموخته، پرورش فرزندان این ملت بر پایه مبارزه ظلم و مقابله با کفر بوده و این درسی است که تا آخر عمر بر حافظه ملت ما وجود دارد.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، مهمترین درس عاشورا را درس اخلاص، ایمان، جلب رضایت خدا میداند و تصریح میکند: همانطور که امام حسین(ع) در سخنانشان این جمله که «رضایت خدا رضایت ما خاندان رسالت» است، را فرمودهاند در این راه برای رضایت خداوند پیامبر و اصحاب اهل بیت(ع) یاد خدا را در دل داشتند و برای رضایش همه چیز را تقدیم کردند.
وی ادامه میدهد: این امام مظلوم هم جانبازی و شجاعت از خود نشان دادند و هم صبر و مقاومت در راه خدا را. برای خدا و احیای دینش، تن به هر سختی دادند و با خون خود کاخ ظالم را ویران کردند.
عبدخدایی در خصوص خرافه پرستیهایی که در برخی مجالس عزاداری محرم وجود دارد ابراز میکند: به طور کلی یکی از آفتهایی که دین را تهدید میکند، خرافات است. در وهله اول به اصالت دین ضربه میزند و آن را مخدوش میسازد. به خصوص دینی که عالیترین عقلانیت در آن تبلور و همه مطالبش با واقعیت تطابق دارد.
وی ادامه میدهد: آنچه مربوط به امام حسین(ع) باشد و چه مربوط به هریک از ائمه(ع)، ورود خرافات به برنامههای دینی یک خیانت بزرگ است و هیچ سنخیتی با اسلام ندارد. لذا باید از خرافه پرستی در دین اجتناب کرد.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان با تاکید به اینکه دیناسلام دین راستی و درستی است میگوید: هیچ گونه خرافهای در آن وجود ندارد و هر خرافهای که تبیین شود دروغ است و اصالت ندارد.
محرم نماد مبارزه با ظالم است
وی با بیان اینکه محرم نماد مبارزه با ظلم و ظالم است تصریح میکند: امام حسین(ع) در نخستین ملاقات با حر و یارانش خطابهای خواند و روایتی از پبامبر اکرم نقل کرد با این مضمون« هرکس پادشاه جاهلی را ببیند که حرمتهای الهی را میشکند، عهد و پیمان الهی را مخالفت و سنت رسولش را نقض میکند، اگر با او مبارزه نکند و در مقابل او نایستد خداوند به همان درکی که آن جاهل را وارد کرده این شخص ساکت را نیز وارد میکند».
عبدخدایی با تاکید به اینکه امام حسین(ع) سازنده شیعه بود و تا ابد هست ادامه میدهد: محرم نماد وحدت دینی، ملی مسلمانان است. همه مردم در محرم برای امام حسین(ع) دل میسوزانند حتی افرادی که مسلمان هم نیستند در مقابل عظمت ایشان با آنهمه مقاومت حضور دارند و در عزاداری همکاری میکنند.
وی بیان میکند: حتی غیر از مردم ما افرادی که زندگی امام حسین(ع) را دیده باشند در مقابل ایثار اباعبدالله(ع) خضوع و تواضع دارند. گاندی نقل میکند که ما باید نوع دوستی را از حسین(ع) بیاموزیم و این نشان عزیز بودن این امام در میان تمام کشورها است.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان میافزاید: امام حسین(ع) منافع شخصی را فدای منافع عمومی کرد و حاضر نشد امضای باطل کند. ایشان برای حفظ و ارزشهای اسلام و تبیین حکومت اسلامی بیشترین رنج و مصیبت را کشیدند و ما هم باید از ایشان یاد بگیریم و در مقابل دفاع از کیان اسلام تا آخرین لحظات زندگی از هیچگونه جانبازی فروگذار نداشته باشیم.
وی با اشاره به فلسفه عزاداری محرم میگوید: فلسفه عزاداری، زنده نگاه داشتن ایثار و از خود گذشتگی امام حسین(ع) است، ایشان دنیا فهماند که حکومت اسلامی نباید دست جبار و جنایتکاری مانند یزید باشد.
عبدخدایی میافزاید: امروز نیز برای دفاع از اسلام و ناموس اسلام الگویمان حسین(ع) است و باید ایشان را مقتدا و راهنمای خود در تمامی عمر قرار بدهیم. امام حسین(ع) اسوه و الگو برای ما در تمام دورهها است و این عزاداریها سبب نگاه داشتن آن خاطرهها میشود.
وی با اشاره به مجالس عزاداری که اگر به صورت کامل برگزار شود بهترین کلاس معرفت اسلامی است ابراز میکند: تفسیر قرآن، بیان احکام و معارف اسلامی در کنار عزاداری در اینگونه مجالس شکل میگیرد. همچنین بهترین عزاداری و کلاسهای ملی و مردمی است که در تمام کشور برگزار میشود.
قصه عاشورا تبلور حقانیت است
در ادامه با عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به گفتگو نشستیم.
حجت الاسلام علی جلائیان اکبرنیا به خبرنگار مهر میگوید: اسلام حقیقتی است که برای تدوین سعادت بشر در دنیا و آخرت آمدهاست و برنامه زندگی در دنیا و آخرت انسان را به سعادت برساند و بتواند از همه امکانات دنیا به بهترین صورت برای رسیدن به کمالات آخرت استفاده کند.
وی میافزاید: به طور طبیعی یک سری از مسائل این حقایق را به چالش میکشد. بسیاری از افراد برای اغراض دنیایی خود این حقیقت اسلام را به چالش کشیدند و برای اینکه خودشان بتوانند باقی باشند با اسلام حقیقی باید مبارزه میکردند. چرا که اسلام حقیقی اجازه نمیدهد عدهای خاص بخورند، جیبشان را پر کنند و دیگران را به استثمار بکشند.
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادامه میدهد: چون اینگونه است عدهای با حقیقت اسلام مبارزه میکردند که یکی از این افراد یزید بن معاویه بود.
وی ابراز میکند: زمانیکه امام حسین(ع) میبیند با روی کار آمدن این افراد حقیقت اسلام که قرار است کل بشریت را به کمال برساند به چالش کشیده میشود و افرادی قصد دارند اسلام را از خط اصلی منحرف کنند، به عنوان امام جامعه مجبور است با این خط به مبارزه بایستد.
برای اینکه خط منحرف اسلام را که توسط بنی امیه ترسیم شده به محل خودش برگردانند، شمشیر میکشند و این حرکت در واقع دفاع بوده است
جلائیان بیان میکند: اولین مبارزه با این قصه عدم بیعت با یزید است و در غالب خارج شدن از مدینه این بیعت تحقق پیدا نمی کند. چرا که اگر امام حسین (ع) در مدینه میماندند قطعا مبارزه با این خط خودش را نشان نمیداد. از این رو به مکه آمدند.
وی ادامه میدهد: مکه باید کانون اطلاع رسانی این قصه باشد. اما بستری فراهم میشود که حتی در مکه هم نتوانند آن ندا را ابلاغ کنند، باید جایی بروند که حرف فراگیر شود و گویا کوفیان چنین بستری را فراهم کردند و حضرت به سوی کوفه میآید هرچند کوفیان بر روی این عهد خود هم نمیایستند.
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ابراز میکند: زمانیکه حضرت را به مبارزه و شمشیر میکشند، ایشان از همین موقعیت برای رساندن آن ندای اسلام حقیقی استفاده میکند. برای اینکه خط منحرف اسلام را که توسط بنی امیه ترسیم شده به محل خودش برگردانند، شمشیر میکشند و این حرکت در واقع دفاع بوده است.
خون امام حسین(ع) جریان حقیقی اسلام را نشان داد
وی میافزاید: امام حسین(ع) در مقابل شمشیرها میایستد و از جان خود دفاع میکند اما همین قصه با معرفی اسلام ناب، مسیر زنده نگاه داشتن اسلام میشود و اگر حرکت ایشان نبود حرکت و جریان ناب اسلام نابود می شد. ریخته شدن خون امام حسین(ع) جریان حقیقی اسلام را نشان داد و اینگونه است که حرکت و قیام امام حسین(ع) حقیقت اسلام را نگاه داشت.
امروز هم در مقابل خط ناب اسلام، اسلامهای انحرافی بروز و ظهور پیدا کردهاند. به بیان دیگر ادامه دهندگان مسیر یزیدابن معاویه امروز در پی نشان دادن اسلامی هستند که بتوانند استعمار کنند. لذا داعش و تکفیریها را به عنوان اسلام معرفی میکنند
جلائیان تاکید میکند: امروز هم در مقابل خط ناب اسلام، اسلامهای انحرافی بروز و ظهور پیدا کردهاند. به بیان دیگر ادامه دهندگان مسیر یزیدابن معاویه امروز در پی نشان دادن اسلامی هستند که بتوانند استعمار کنند. لذا داعش و تکفیریها را به عنوان اسلام معرفی میکنند.
وی میافزاید: بصیرت و شناخت اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی و تکفیری که خون و خونریزی در آن اصل است قرار گرفته و درس ابی عبدالله علیه السلام نشان دادن اسلام ناب است که برایش باید جان داد و مانند شهید حججیها برای نشان دادن اسلام ناب قرار بگیرند. دوباره پیروان حسین(ع) حرکت میکنند و جانشان را فدا میکنند تا نشان دهند اسلامی که داعش معرفی میکند مسیر استعمار را فراهم میآورد.
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه عاشورا و حرکت امام حسین(ع) یک حرکت صرفا مذهبی و فرهنگ فقط دینی نیست تصریح میکند: عاشورا از بطن دین و مذهب بیرون آمده اما حرکتی فرا مذهبی و فرا دینی، انسانی و بر محور عقل است. لذا درس عاشورا برای جوان امروز چه مسلمان و چه غیر مسلمان درس آزادگی است.
وی ادامه میدهد: هر کس در پی آزادگی است از ابا عبدالله پیروی میکند. حادثه عاشورا به ظاهر خیلی صحنههای عاطفی داشته است اما قصه زیبای عاشورا تبلور عقلانیت است.
عاشورا نفسی تازه است که هر سال در روح حقیقت و آزادگی دمیده می شود، نفسی که انسانیت را هر سال در وجود بشریت زنده می کند و نفس کشیدن در این فضا راه نجات بشریت در دوران کنونی است.
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