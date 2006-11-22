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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فروش امکانات عمومی شهرها به افراد باید متوقف شود

فروش امکانات عمومی شهرها به افراد باید متوقف شود

دبیر کمیته مالی شهرداری های کلانشهرهای کشور گفت: در سال های اخیر به دلیل کمبود بودجه در شهرداری ها ، امکانات عمومی شهر به افراد فروخته شده که این روند باید متوقف شود.

محمدابراهیم تولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: خدمات رسانی شهری به کلانشهرهای کشور بسیار پرهزینه است و شهرداری ها به تنهایی قادر به تامین این هزینه ها نیستند و دولت نیز حمایتی از شهرداری های کشور نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: صدور مجوز ساخت و ساز و فروش تراکم از عمده ترین راه های کسب درآمد شهرداری ها بود که با سیاست های اخیر دولت هم اکنون کمترین درآمد ممکن از این راه به دست می آید ، از سوی دیگر شهرداری بهای خدمات شهری خود را از مردم دریافت نمی کند.

تولایی تصریح کرد: شهرداری ها در واقع شرکت سهامی عام هستند که همه مردم سهام دارند و این سهام داران باید نسبت به پرداخت سهم و حق عضویت خود تلاش کنند.

دبیر کمیته مالی شهرداری های کلانشهرهای کشور افزود: ایجاد منابع درآمدی پایدار تنها راه حل بیرون رفت شهرداری ها از وضعیت کنونی است که این موضوع در نشست های مختلف کلانشهرهای کشور در دست بررسی است.

تولایی یادآورشد: توسعه طرح های خصوصی سازی به منظور افزایش منابع درآمدی پایدار بزودی در نشست کلانشهرها کشور مورد بررسی واقع می شود.

کد مطلب 410163

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