مداخله در بافت فرسوده نیازمند الگوهای روشن است

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین طرح ویژه نوسازی بافت فرسوده در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است گفت: این طرح در مقیاس 130 هکتار در منطقه 15 شهرداری تهران به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده است که این اولین کار در نوع خود است.

دکتر علیرضا عندلیب با اشاره بله اینکه در طرح های گذشته بنا بر این بود که دو طرف اتوبان امام علی ساختمان سازی شود افزود: ما با اعلام اینکه این همان تکرار نواب است طرحی را آماده کردیم و منطقه 15 را به 6 محله تقسیم کردیم که در راستای محله محوری بتوانیم با یک الگوی مداخله روشن و طرح ریزی بافت این منطقه را نوسازی کنیم.

وی موفقیت پروژه های نوسازی را در چارچوب برنامه های هدفمند دانست و تاکید کرد:اگر رویکرد شخصی و سلیقگی داشته باشیم نوسازی نمی توان کرد و در واقع وقت و منابع را هدر داده ایم در حالیکه ما به شدت از این کار پرهیز کرده ایم.

عندلیب پشتوانه های حقوقی مناسب را در پشتیبانی از طرح های نوسازی ضروری دانست و اضافه کرد: پشتوانه حقوقی یعنی اگر طرحی ارائه شد و به آن بی اعتنایی شد و هیچ کس کمک نکرد چه باید کرد و اگر کمک شد و مورد استقبال قرار گرفت چه تشویق و حمایتی باید شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه نوسازی نیازمند یک طرح تحقق پذیر و اجرایی است گفت: یک طرح تحقق پذیر ، یک مدیریت روشن ، سیاست پشتیبان ، حمایت حقوقی ، نظارت فنی و راهکارهای عملی و علمی لازمه یک طرح نوسازی جامع و کاربردی است که در تمام این زمینه ها کارهایی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: برای رسیدن به این جایگاه باید تولید طرح کرد؛ طرحی که با پشتوانه های حقوقی همه را وادار به تبعیت از آن کند،در این طرح باید تولید سرمایه و به کارگیری از سرمایه گذاری خصوصی و استفاده از نیروی جوامع دانشگاهی و خارج کردن جوامع درگیر درنوسازی بافت فرسوده از انفعال، در نظر گرفته شود.

عندلیب در خصوص برنامه ریزی های انجام شده در دوره مدیریت خود گفت: از اولین روز که آمدیم گفتیم هر کسی استراتژی دارد رو کند وگرنه خودمان استراتژی تهیه می کنیم؛ ما معطل کسی نمی شویم و امروز طرح های اجرایی بسیاری را داریم که قابل اجرا هستند.