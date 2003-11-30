اعتصاب در وزارت امور خارجه فرانسه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه وزارت امور خارجه فرانسه فردا در اعتراض به محدوديتهاي اعمال شده بر بودجه اين وزارت اعتصاب خواهد كرد .

6 سنديكا در وزارت امور خارجه فرانسه از تمام كاركنان وزارت خارجه اين كشور خواستند در اين اعتصاب شركت كنند.

دانيال فازي مسئول يكي از سنديكاهاي اين وزارت گفت : "با توجه به پيغامهايي كه از كشورهاي جهان دريافت مي كنيم ، اين اقدام با استقبال زيادي مواجه خواهد شد . "ايوان سرژس يك مسئول سنديكايي ديگر نيز گفت: تقريبا 40 سفارت در سر تاسر جهان آمادگي خود را براي پيوستن به اين اعتصاب اعلام كرده اند . "روژه فراري عضو سنديكاي اساتيد نيز گفت : 60 هزار استاد در مدارس فرانسوي در خارج از اين كشور نيز آمادگي خود را براي شركت در اين اعتصاب اعلام كردند."اين اعتصاب به دنبال در خواست وزارت دارايي فرانسه براي كاهش 20 ميليون يورو از بودجه هاي اقامت در خارج از كشور و سفرهاي خارجي انجام مي شود .

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