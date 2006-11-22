اصلاح ساختار دانشگاه تهران و تفویض اختیار به دانشکده ها

دکتر "علی مقاری" - معاون طرح و برنامه دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث اصلاح ساختار دانشگاه تهران از چندی پیش مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: یکی از موارد مهم که در ساختار جدید دانشگاه مطرح بوده، تمرکز زدایی وظایف ستادی و انتقال آن به دانشکده ها و واحدهای آموزشی است.

معاون طرح و برنامه دانشگاه تهران گفت: به عنوان نمونه در حوزه معاونت آموزشی در گذشته فعالیت های زیادی صورت می گرفت اما اکنون با توجه به اینکه دانشکده ها توانایی لازم را به دست آورده اند معاونت آموزشی دانشگاه تهران تنها در زمان ورود و خروج دانشجویان به این دانشگاه وارد عمل می شود. سایر امور به واحدهای آموزشی سپرده خواهد شد.