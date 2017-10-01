به گزارش خبرنگار مهر، هزاران نفر از مردم استان یزد، شهرستان تفت و گردشگرانی از داخل و خارج کشور پس از اقامه نماز ظهر و عصر در حسینیه امام (ره) شهرستان تفت حاضر شدهاند تا بزرگترین و باشکوهترین مراسم نخلبرداری کشور را در این مکان تاریخی به تماشا بنشینند.
فریادهای لبیک یا حسین (ع) و لبیک یا عباس (ع) با حضور هیئتهای عزاداری در حسینیه تفت طنینانداز شده و عزاداران گرداگرد نخل بزرگ حسینیه امام (ره) تفت جمع شدهاند.
خیل عزاداران حسینی در این حسینیه حضور یافتهاند تا در سوگ امام حسین (ع) و یارانش اشک ماتم بریزند و مراسم نمادین تشییع شهدای کربلا را اجرا کنند.
صدها مرد قویهیکل با حضور در کنار نخل بزرگ و سیاهپوش با فریاد یا حسین (ع) این نخل باشکوه را به چرخش در خواهند آورد.
در گوشه دیگری از حسینیه نیز تعزیه عصر عاشورا و به آتش کشیده شدن خیمهها و به اسارت گرفتن زنان و کودکان به نمایش گذاشته شده است.
نظیر این مراسم هم اکنون در حسینیه سفید اشکذر و حسینیه شاهزاده فاضل یزد نیز در حال برگزاری است و شبکههای سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال پخش زنده این مراسم هستند.
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