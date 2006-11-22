غیرقانونی بودن موسساتی چون هاوایی در قانون روشن است / احتمال باطل شدن حکم هاوایی وجود دارد

"علی سرافراز یزدی" - عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : غیرقانونی بودن و عدم اعتبار موسساتی چون هاوایی بارها به روشنی اعلام شده است. مدرک این دانشگاه نیز در هیچ جای کشور مورد قبول نیست.
عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه مورد تأیید بودن موسسات آموزش عالی توسط وزارت علوم در قانون محرز است گفت: اکنون نیز توسط وزارت علوم مسئله موسساتی چون هاوایی مورد بررسی است و احتمال اینکه حکم هاوایی باطل شود وجود دارد.
وی اضافه کرد: علیرغم درخواست ارائه دلایل تبرئه هاوایی از دستگاه قضایی تا کنون پاسخ روشنی ارائه نشده و دلایل صدور این حکم مشخص نشده است.
نظر شما