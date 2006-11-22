غیرقانونی بودن موسساتی چون هاوایی در قانون روشن است / احتمال باطل شدن حکم هاوایی وجود دارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تمامی موسسات آموزش عالی آزاد باید دارای مجوز قانونی از وزارت علوم داشته باشند در غیر این صورت فعالیت این موسسات و اخذ مدرک از آنها به هیچ عنوان مورد اعتبار نیست.