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۱ آذر ۱۳۸۵، ۸:۳۳

خلاهای قانونی در برخورد با موسسات آموزشی غیر مجاز - 7

غیرقانونی بودن موسساتی چون هاوایی در قانون روشن است / احتمال باطل شدن حکم هاوایی وجود دارد

غیرقانونی بودن موسساتی چون هاوایی در قانون روشن است / احتمال باطل شدن حکم هاوایی وجود دارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تمامی موسسات آموزش عالی آزاد باید دارای مجوز قانونی از وزارت علوم داشته باشند در غیر این صورت فعالیت این موسسات و اخذ مدرک از آنها به هیچ عنوان مورد اعتبار نیست.

"علی سرافراز یزدی" - عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : غیرقانونی بودن و عدم اعتبار موسساتی چون هاوایی بارها به روشنی اعلام شده است. مدرک این دانشگاه نیز در هیچ جای کشور مورد قبول نیست.

عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه مورد تأیید بودن موسسات آموزش عالی توسط وزارت علوم در قانون محرز است گفت:  اکنون نیز توسط وزارت علوم مسئله موسساتی چون هاوایی مورد بررسی است و احتمال اینکه حکم هاوایی باطل شود وجود دارد.

وی اضافه کرد: علیرغم درخواست ارائه دلایل تبرئه هاوایی از دستگاه قضایی تا کنون پاسخ روشنی ارائه نشده و دلایل صدور این حکم مشخص نشده است.

کد مطلب 410199

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