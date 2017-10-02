به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الهلال عربستان از تعطیلات لیگ این کشور به خوبی استفاده کرده و از امروز دوشنبه به ابوظبی امارات می رود تا اردوی یک هفته ای را در این شهر برگزار کند.

الهلال که در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا توانست با ۴ گل پرسپولیس را شکست بدهد، با این اردو خود را آماده بازی برگشت در روز ۲۵ مهرماه می کند. این بازی در مسقط عمان برگزار می شود.

طبق اعلام رسانه های عربستانی ۱۸ بازیکن الهلال به خاطر حضور در تیم های ملی و یا مصدومیت، قادر به همراهی این تیم در اردوی ابوظبی نیستند.

عبد الله المعیوف، أسامه هوساوی، محمد البریک ، عبد الله الزوری، عبد الله الحافظ ،یاسر الشهرانی ،عبد الملک الخیبری، سلمان الفرج، سالم الدوسری، عبد الله عطیف و محمد کنو بازیکنانی هستند که به اردوی تیم ملی عربستان برای بازی با غنا و جامائیکا دعوت شده اند. عمر خربین و علی الحبسی هم به اردوی تیم های ملی سوریه و عمان رفته اند. نواف العابد هم به خاطر مصدومیت قادر نیست الهلال را در این اردو همراهی کند.

علاوه بر این احمد الشهری، ولید احمد، عبدالله المهینی، انس زبانی و مشار القحطانی ۵ بازیکن الهلال هستند که در حال حاضر در تیم المپیک این کشور حضور دارند.