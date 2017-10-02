آمار طلاق در زنجان کاهش داشته است

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع ولادت طی شش ماهه سالجاری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی هزار و ۶۴۳ فقره واقعه ولادت در استان زنجان رخ داده که در سال گذشته در همین بازه زمانی هزار و ۶۵۶ مورد واقعه ولادت در استان رخ داده بود.

وی اظهار کرد: در این میان واقعه ولادت در استان زنجان طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: تعداد ولادت ثبت شده روزانه در شش ماهه سالجاری به طور متوسط برابر با ۵۷ مورد واقعه ولادت بوده که به طور تقریبی در هر دو ساعت پنج واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

شفیعی تاکید کرد: تعداد موالید پسر در شش ماهه سال ۹۶ برابر با ۵ هزار و ۴۹۴ واقعه بوده و تعداد موالید دختر در این بازه زمانی برابر با ۵ هزار و ۱۴۹ واقعه بوده است.

وی نسبت جنسی پسر به دختر در شش ماهه سال ۹۶ را برابر با ۱۰۶ عنوان کرد و افزود: یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۶ پسر به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان به واقعه وفات در استان زنجان طی شش ماهه سالجاری اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی دو هزار و ۳۶۵ مورد واقعه وفات بوده که در سال گذشته در همین بازه زمانی دو هزار و ۳۱۷ واقعه وفات رخ داده است.

شفیعی تاکید کرد: متاسفانه واقعه وفات در استان زنجان طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و تعداد فوت جاری ثبت شده در این بازه زمانی به طور متوسط برابر با ۱۳ مورد واقعه وفات است که به طور تقریبی در هر دو ساعت یک واقعه وفات ثبت شده است.

وی افزود: طی شش ماهه سالجاری ۵ هزار و ۴۶ واقعه ازدواج رخ داده که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۶ هزار و ۱۶۹ مورد بوده که شاهد کاهش واقعه ازدواج در استان هستیم و همچنین واقعه طلاق در استان در همین بازه زمانی ۹۵۷ مورد بوده که در سال گذشته در همین بازه زمانی هزار و ۱۸۱ مورد بوده که شاهد کاهش طلاق هستیم.