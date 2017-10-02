ساعی: زمان انتخابات کمیسیون ورزشکاران این هفته مشخص می شود

هادی ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشستی که هفته گذشته با کیومرث هاشمی و در رابطه با برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران داشت، گفت: این نشست روز سه شنبه برگزار شد و طی آن بسیاری از جوانب در مورد برگزاری این انتخابات که قرار بود ۲۰ مهر ماه برگزار شود را مورد بررسی قرار دادیم.

وی تصریح کرد: طی این مدت خیلی از ورزشکاران به خاطر حضور در رقابت های مختلف در ایران نبودند و به همین دلیل فرصت اینکه ثبت نام از کاندیداها ایجاد شود وجود نداشت. به همین دلیل تا به امروز هنوز این کار انجام نشده است. با این اوصاف اینکه در تاریخ مقرر (۲۰ مهر ماه) انتخابات را برگزار کنیم انجام شدنی نیست.

رئیس کمیسیون ورزشکاران با تاکید بر اینکه طی این هفته نشست دوباره ای با رئیس کمیته المپیک خواهد داشت تا در مورد انتخابات این کمیسیون به جمع بندی نهایی برسند، یادآور شد: احتمالا در همین نشست زمان جدید برای انتخابات را مشخص می کنیم اما احتمالا تا ۲۰ مهر ماه ثبت نام کاندیداها انجام می شود و تا پایان مهر ماه انتخابات را برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه آیین نامه انتخاباتی که قرار است برای برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران ملاک عمل قرار بگیرد در حال تهیه شدن است، در رابطه با چگونگی رای گیری از کاندیداهای ورزشکاران گفت: طبق صحبتی که با کیومرث هاشمی داشتیم این کار به صورت متمرکز و در محل آکادمی ملی المپیک انجام خواهد شد.