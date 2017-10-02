نحوه فعالیت اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه ۸ شهریورماه ۹۵ دانشگاه آزاد با موضوع نحوه فعالیت اساتید حق التدریس این دانشگاه اصلاح و به روسای واحدهای مراکز استان (دبیران هیات امنای استان ها)، واحدهای جامع مستتقل، واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شد.

براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در ۲۲ شهریورماه ۹۶ بخشنامه مربوط به ۸ شهریورماه ۹۵ با موضوع نحوه همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به صورت نیمه وقت قراردادی یکساله در گروه های غیر پزشکی واحدها به شرح زیر اصلاح می شود:

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت فعالیت کرده و لذا احکام قرار داد نیمه وقت اعضای هیات علمی تمام وقت کان لم یکن تلقی می شود.

تمدید قرار داد یا انعقاد قرارداد جدید با سایر اعضا منوط به ارائه گزارش توجیهی توسط واحدهای آموزشی و تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکزی دانشگاه (سازمان مرکزی) است.