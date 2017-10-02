۴۱۶۸مدد جوی کمیته امداد استان زنجان فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس ارزیابی انجام‌شده ۶۰ درصد درآمد خانوارهای فاقد مسکن برای تأمین مسکن هزینه می‌شود وخدمات مسکن کمیته امداد یکی از خدمات گران و تأثیرگذار در حوزه توانمندسازی جامعه هدف است.

وی اظهار کرد: رویکرد اصلی کمیته امداد توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت این نهاد است و محورهای مهم فعالیت کمیته امداد در توانمندسازی جامعه هدف توجه به سه حوزه مسکن ، اشتغال و تقویت بعد فرهنگی مددجویان است و تأمین مسکن مناسب برای مددجویان فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب از خدمات ویژه این نهاد است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: یکی از نیازهای روز جامعه هدف کمیته امداد را داشتن مسکن مناسب و سرپناه مقاوم است و در این میان چهار هزار و ۱۶۸ مددجوی زنجانی فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب هستند و با فعالیت اثربخش در حوزه مسکن مددجویان فاقد مسکن تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در یک بازه زمانی سه تا پنج‌ساله خانه‌دار شوند.

صفری تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌شده ۳۶۵ خانوار مددجویی تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان تا پایان امسال خانه‌دار شوند و ۲۰۴ واحد مسکن برای مددجویان شهری خریداری و یا ساخته‌شده و ۱۶۱ مسکن نیز برای خانوارهای مددجویی ساکن روستاها مقاوم‌سازی یا بهسازی شود.

وی افزود: از مجموع برنامه هدف‌گذاری شده در بخش سرفصل تأمین مسکن برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان ۱۰۶مورد در حال اجرا بوده و در شرف تحویل به مددجویان است وبیش از یک میلیارد و ۵۲۰میلیون تومان در این بخش در شش‌ماهه نخست امسال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان از مشارکت ۲۴۰میلیون تومانی خیران زنجانی در طرح رضوان به‌منظور کمک به خانه‌دار شدن مددجویان تحت حمایت این نهاد در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: یک میلیارد و ۲۸۰میلیون تومان نیز از منابع داخلی کمیته امداد برای خانه‌دار شدن مددجویان تحت حمایت این نهاد در شش‌ماهه نخست امسال پرداخت‌شده است.