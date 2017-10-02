حجت‌الاسلام سید محمدجواد رئوف سید نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه در روز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه جاری در بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص سطح استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رئوف سید نژاد تصریح کرد: تجمع رهروان زینبی در مرکز استان ساعت ۱۵و ۳۰ دقیقه در محل امامزاده سید عباس(ع) بجنورد و با سخنرانی فرشته تختی و مداحی روح‌الله عطاری، برگزار خواهد شد.

وی همایش رهروان زینبی (س) را از ویژه‌برنامه‌های طرح بصیرت عاشورایی عنوان کرد و افزود: این همایش ویژه بانوان خراسان شمالی برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی ترویج فرهنگ عاشورایی و الگو گیری بانوان جامعه از مکتب امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) را ازجمله اهداف این همایش برشمرد.

حجت‌الاسلام رئوف سید نژاد بر پاسداری از ارزش‌های عاشورایی تأکید کرد و گفت: باید با تأسی از فرهنگ عاشورا و به‌منظور ترویج معروف‌ها و پاک کردن فضای جامعه از منکرها تلاش و از دین خود دفاع کنیم.

وی بابیان اینکه طرح بصیرت عاشورایی ویژه محرم و صفر در ۵۲ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: تجمع لبیک یا حسین (ع)، همایش شیرخوارگان حسینی (ع) و همایش نوجوانان حسینی (ع) ازجمله برنامه‌های ویژه طرح بصیرت عاشورایی در دهه اول محرم بود.