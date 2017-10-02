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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۹:۰۴

هم‌زمان با روز ۱۲ محرم؛

تجمع بزرگ «رهروان زینبی (س)» در خراسان شمالی برگزار می‌شود

تجمع بزرگ «رهروان زینبی (س)» در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از تجمع بانوان عزادار حسینی در روز سه‌شنبه هفته جاری هم‌زمان با ۱۲ محرم با عنوان رهروان زینبی (س) خبر داد.

حجت‌الاسلام سید محمدجواد رئوف سید نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه در روز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه جاری در بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص سطح استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رئوف سید نژاد تصریح کرد: تجمع رهروان زینبی در مرکز استان ساعت ۱۵و ۳۰ دقیقه در محل امامزاده سید عباس(ع) بجنورد و با سخنرانی فرشته تختی و مداحی روح‌الله عطاری، برگزار خواهد شد.

وی همایش رهروان زینبی (س) را از ویژه‌برنامه‌های طرح بصیرت عاشورایی عنوان کرد و افزود: این همایش ویژه بانوان خراسان شمالی برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی ترویج فرهنگ عاشورایی و الگو گیری بانوان جامعه از مکتب امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) را ازجمله اهداف این همایش برشمرد.

حجت‌الاسلام رئوف سید نژاد بر پاسداری از ارزش‌های عاشورایی تأکید کرد و گفت: باید با تأسی از فرهنگ عاشورا و به‌منظور ترویج معروف‌ها و پاک کردن فضای جامعه از منکرها تلاش و از دین خود دفاع کنیم.

وی بابیان اینکه طرح بصیرت عاشورایی ویژه محرم و صفر در ۵۲ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: تجمع لبیک یا حسین (ع)، همایش شیرخوارگان حسینی (ع) و همایش نوجوانان حسینی (ع) ازجمله برنامه‌های ویژه طرح بصیرت عاشورایی در دهه اول محرم بود.

کد مطلب 4102083

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