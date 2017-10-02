به گزارش خبرگزاری مهر، داستان «چه کسی سهراب را کشت؟» که با الهام از شاهنامه فردوسی و روایت مرگ سهراب توسط رستم، نوشته شده درباره پدر یک خانواده است که خود را در مرگ فرزندش مقصر می‌داند.

این نمایشنامه اجتماعی با زبان شاعرانه به پرداخت روانکاوانه رابطه اشخاص می‌پردازد. مرگ‌اندیشی و مرگ‌ آگاهی مضمون اصلی نمایشنامه است و نویسنده سعی داشته در یک موقعیت خاص مواجهه اشخاص در ستیز با مرگ را پرداخت کند.

تاکنون بیش از بیست اثر از شهرام کرمی شامل نمایشنامه و یا رمان و داستان به عنوان نویسنده چاپ شده است. آخرین اثر چاپ شده این نویسنده چاپ دوم نمایشنامه لطفا با مرگ من موافقت کنید! به همراه نمایشنامه پوکه‌های برنجی بود که در تابستان سال جاری و توسط نشر افراز راهی بازار کتاب شد.

نمایشنامه «چه کسی سهراب را کشت؟» در ۶۸ صفحه و با طراحی جلد مازیار تهرانی و با ویراستاری فرشته فرشاد توسط نشر آواژ در ۱۰۰۰ نسخه منتشر و در یکی از شب‌های اجرا با حضور یک پیشکسوت نمایشنامه‌نویس رونمایی خواهد شد.