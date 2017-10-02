به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی صبح امروز به منظور بازدید از منطقه سوم نیروی دریایی ارتش از طریق فرودگاه کنارک وارد سیستان و بلوچستان شد.

بازدید از یگان های مختلف سطحی و زیر سطحی منطقه سوم نیروی دریایی، بازدید از طرح های در دست اجرای ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و همچنین یگان های مستقر در کنارک از جمله برنامه های سفر فرمانده‌ کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به بندر کنارک است.

گفتنی است امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در بدو ورود مورد استقبال فرماندهان منطقه سوم دریایی، پایگاه دهم شکاری، پدافند هوایی و نیروهای مستقر در شهرستان کنارک قرار گرفت.