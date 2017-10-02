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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد:

۹۳ درصد رشته های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم تأیید شد

۹۳ درصد رشته های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم تأیید شد

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ۳ الی ۴ هزار رشته دانشگاه آزاد در دفتر گسترش وزارت علوم بررسی و حدود ۹۳ درصد رشته های این دانشگاه تایید شده است .

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی آموزش های مهارتی گفت: قرار است با ساماندهی موسسات مهارتی، وضعیت آموزش های مهارتی شکل بهتری پیدا کند.

وی ادامه داد: آموزش مهارتی علیرغم آنکه ما دو دانشگاه مهم مهارتی در کشور داریم آن گونه مورد توجه نبوده و باید در داخل کشور به این مساله بیشتر توجه شود تا هم هدفمند و هم ماموریت گرا شود.

معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص بررسی رشته های دانشگاه آزاد نیز گفت: تمام رشته های دانشگاه آزاد در دفتر گسترش بررسی شده و با توافق و تفاهم جمع بندی شده، مشکلی هم در این زمینه نداریم.

وی افزود: ۳ الی ۴ هزار رشته دانشگاه آزاد در دفتر گسترش وزارت علوم بررسی شده یعنی حدود ۹۳ درصد رشته های این دانشگاه تایید شده و کاملا هم در تفاهم هستیم.

کد مطلب 4102187
زهرا سیفی

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