رئیس فدراسیون شطرنج فردا عازم ترکیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و هشتمین کنگره فدراسیون جهانی شطرنج ۱۵ تا ۲۳ مهرماه در آنتالیا ترکیه برگزار می شود. مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران برای حضور در این کنگره و همچنین نشست های حاشیه ای آن فردا عازم ترکیه خواهد شد.

یکی از این نشست ها مربوط به کمیته قوانین فیده است که پیش از آغاز رسمی کنگره برگزار می شود. پهلوان زاده به عنوان یکی از پنج عضو کمیته قوانین به منظور بررسی آخرین تغییرات اعمال شده در قوانین شطرنج در این نشست شرکت می کند.

رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر حضور در کنگره فیده را مهم دانست و گفت: سال آینده انتخابات فدراسیون جهانی شطرنج برگزار می شود و درواقع کنگره آنتالیا آخرین گردهمایی نمایندگان کشورهای عضو قبل از برگزاری انتخابات است.

پهلوان زاده تاکید کرد: در این کنگره به نوعی جریان انتخاباتی فیده و اینکه چه کسانی قصد کاندید شدن دارند و چه کسانی حامیان آنها خواهند بود، مشخص خواهد شد.