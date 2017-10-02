علی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به منظور انجام عملیات نمکپاشی در زمستان امسال ۱۳ هزار تن نمک و هفت هزار تن ماسه خریداری شده است.
وی افزود: خرید نمک انجام شده و با توجه به حمایت مدیران استان از راهداری و حملونقل جادهای در این خصوص مشکل و کمبودی نداریم.
معاون راهداری و حملونقل جادهای استان همچنین به نهایی شدن تأمین تجهیزات راهداری اشاره کرد و بیان داشت: تا یک ماه دیگر لیست دقیق تعداد راهداران و تجهیزات راهداری مشخص میشود.
یوسف زاده تأکید کرد: با توجه به افزایش محورهای مواصلاتی استان از جمله خلخال- فیروزآباد پیشبینی میشود امسال تجهیزات راهداری و تعداد راهداران به نسبت سال گذشته با افزایش همراه شود.
وی افزود: استقرار راهداران در گردنههای برفگیر به فراخور نیاز انجام میشود بطوریکه در هفته جاری احتمال بارش برف در گردنه اسالم پیشبینی شده است.
معاون راهداری و حملونقل جادهای استان تصریح کرد: با این وجود راهداران از ابتدای آذر ماه در محورهای مواصلاتی استان به صورت کامل و دائمی مستقر میشوند.
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