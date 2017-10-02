برنامه ۵ دیدار لیگ کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران و ناظران و همچنین زمان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:
دیدار تیم های کشتی آزاد رعد پدافند – بیمه رازی جویبار (میزبان تهران- سالن شهدای هفتم تیر- ۱۱ مهرماه ساعت ۱۸)
سرپرست مسابقات: اسداله رضایی
نماینده هیأت کشتی استان: رضا غلامی
سرپرست فنی: سعید عباسی (داور درجه یک بین المللی- قم)
داوران درجه یک بین المللی: مزدک گیتی (همدان) هژار عباسی (آذربایجان غربی) داور درجه دو بین المللی: حسین گلدشتی (مازندران) داور درجه سه بین المللی: مهدی صدوقی (اصفهان)
دیدار تیم های کشتی آزاد ستارگان ساری- خراسان رضوی (۱۱ مهرماه- میزبان ساری- سالن سید رسول حسینی- ساعت ۱۷)
سرپرست مسابقات: هادی حبیبی
نماینده هیأت کشتی استان: غلام نوری زاده
سرپرست فنی: ناصر فروتن (داور درجه یک بین المللی- تهران)
داوران: سید عابد هاشمی نسب (درجه یک بین المللی- تهران) سید محمد افتخاریان (درجه یک بین المللی- البرز) رضا صالح آبادی (درجه دو بین المللی- خراسان رضوی) مسعود چوبین (درجه سه بین المللی – همدان)
دیدار تیم های کشتی فرنگی آکادمی امید نوروزی- رعد پدافند (۱۱ مهرماه- میزبان شیراز- سالن امید نوروزی- ساعت ۱۸)
سرپرست مسابقات: شهرام چراغی
نماینده هیأت کشتی استان: کاظم ناصر
سرپرست فنی: نیما صادقی (داور درجه یک بین المللی- مازندران)
داوران: مهدی آقاولی (درجه یک بین المللی- تهران) وحید خوش طینت (درجه یک بین المللی- تهران) محمدرضا عطایی (درجه دو بین المللی- آذربایجان شرقی) ایوب یزدان پور (درجه سه بین المللی- کرمانشاه)
دیدار تیم های کشتی فرنگی پیام نور خوزستان- سینا صنعت ایذه (۱۲ مهرماه- میزبان تهران- سالن شهدای هفتم تیر- ساعت ۱۸)
سرپرست مسابقات: اسداله رضایی
نماینده هیأت کشتی استان: رضا غلامی
سرپرست فنی: بابک امجدی (داور درجه یک بین المللی- تهران)
داوران: غلامرضا بهارلو (درجه یک بین المللی - چهارمحال و بختیاری) محمد رحیم پور (درجه یک بین المللی- کردستان) علی اکبر صوفی (درجه ۲ بین المللی – تهران) ایمانعلی فروغی نژاد (درجه سه بین المللی- سیستان و بلوچستان)
دیدار تیم های کشتی آزاد پاس رستم کلا- ستارگان ساری (۱۴ مهرماه – میزبان رستم کلا- سالن تختی بهشهر- ساعت ۱۷)
سرپرست مسابقات: محمدصادق عبدلی
نماینده هیأت کشتی استان: غلام نوری زاده
سرپرست فنی: مسعود رستمی پور (داور درجه یک بین المللی- تهران)
داوران: مرتضی زورمند (داور درجه یک بین المللی- البرز) مهدی بشیرزاده (داور درجه یک بین المللی- خوزستان) سهراب دهقان (داور درجه ۲ بین المللی- تهران) عادل طاهرخانی (داور درجه سه بین المللی- قزوین)
اسامی داوران و ناظران و همچنین برنامه ۵ دیدار از رقابتهای لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران و ناظران و همچنین زمان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:
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