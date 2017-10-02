برنامه ۵ دیدار لیگ کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران و ناظران و همچنین زمان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:



دیدار تیم های کشتی آزاد رعد پدافند – بیمه رازی جویبار (میزبان تهران- سالن شهدای هفتم تیر- ۱۱ مهرماه ساعت ۱۸)

سرپرست مسابقات: اسداله رضایی

نماینده هیأت کشتی استان: رضا غلامی

سرپرست فنی: سعید عباسی (داور درجه یک بین المللی- قم)

داوران درجه یک بین المللی: مزدک گیتی (همدان) هژار عباسی (آذربایجان غربی) داور درجه دو بین المللی: حسین گلدشتی (مازندران) داور درجه سه بین المللی: مهدی صدوقی (اصفهان)



دیدار تیم های کشتی آزاد ستارگان ساری- خراسان رضوی (۱۱ مهرماه- میزبان ساری- سالن سید رسول حسینی- ساعت ۱۷)

سرپرست مسابقات: هادی حبیبی

نماینده هیأت کشتی استان: غلام نوری زاده

سرپرست فنی: ناصر فروتن (داور درجه یک بین المللی- تهران)

داوران: سید عابد هاشمی نسب (درجه یک بین المللی- تهران) سید محمد افتخاریان (درجه یک بین المللی- البرز) رضا صالح آبادی (درجه دو بین المللی- خراسان رضوی) مسعود چوبین (درجه سه بین المللی – همدان)



دیدار تیم های کشتی فرنگی آکادمی امید نوروزی- رعد پدافند (۱۱ مهرماه- میزبان شیراز- سالن امید نوروزی- ساعت ۱۸)

سرپرست مسابقات: شهرام چراغی

نماینده هیأت کشتی استان: کاظم ناصر

سرپرست فنی: نیما صادقی (داور درجه یک بین المللی- مازندران)

داوران: مهدی آقاولی (درجه یک بین المللی- تهران) وحید خوش طینت (درجه یک بین المللی- تهران) محمدرضا عطایی (درجه دو بین المللی- آذربایجان شرقی) ایوب یزدان پور (درجه سه بین المللی- کرمانشاه)



دیدار تیم های کشتی فرنگی پیام نور خوزستان- سینا صنعت ایذه (۱۲ مهرماه- میزبان تهران- سالن شهدای هفتم تیر- ساعت ۱۸)

سرپرست مسابقات: اسداله رضایی

نماینده هیأت کشتی استان: رضا غلامی

سرپرست فنی: بابک امجدی (داور درجه یک بین المللی- تهران)

داوران: غلامرضا بهارلو (درجه یک بین المللی - چهارمحال و بختیاری) محمد رحیم پور (درجه یک بین المللی- کردستان) علی اکبر صوفی (درجه ۲ بین المللی – تهران) ایمانعلی فروغی نژاد (درجه سه بین المللی- سیستان و بلوچستان)



دیدار تیم های کشتی آزاد پاس رستم کلا- ستارگان ساری (۱۴ مهرماه – میزبان رستم کلا- سالن تختی بهشهر- ساعت ۱۷)

سرپرست مسابقات: محمدصادق عبدلی

نماینده هیأت کشتی استان: غلام نوری زاده

سرپرست فنی: مسعود رستمی پور (داور درجه یک بین المللی- تهران)

داوران: مرتضی زورمند (داور درجه یک بین المللی- البرز) مهدی بشیرزاده (داور درجه یک بین المللی- خوزستان) سهراب دهقان (داور درجه ۲ بین المللی- تهران) عادل طاهرخانی (داور درجه سه بین المللی- قزوین)