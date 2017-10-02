غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار عملیاتهای آتشنشانان کرمانشاهی طی نیمه نخست امسال گفت: طی این مدت یک هزار و ۶۰۸ عملیات توسط آتشنشانان کرمانشاهی انجام شده است.
وی افزود: از تعداد عملیاتهای مذکور یک هزار و ۳۴ مورد مربوط به آتشسوزی و ۵۷۴ مورد مربوط به امداد و نجات بوده است.
مدیرعامل آتشنشانی کرمانشاه تعداد نجات یافتهگان طی عملیاتهای مذکور را ۴۳۵ نفر اعلام کرد و گفت: در عملیاتهای فوق ۲۱۹ نفر مجزوح و ۳۶ نفر فوت شدهاند.
وی بار دیگر اشاره ای به کمبود نیروهای آتشنشان در کرمانشاه داشت و گفت: هماکنون ۱۱ ایستگاه آتش نشانی در شهر وجود دارد که دو ایستگاه آن نیز به خاطر کمبود نیرو غیرفعال است وبرخی از نیروهای فعلی نیز از شرایط سنی استاندارد بالاتر هستند.
رضایی، ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی صورت گرفته توسط شهرداری جذب نیروهای جدید در دستور کار قرار گیرد. همچنین تجهیزات مورد نیاز با بودجه تخصیص یافته از محل مصوبه سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در اختیار قرار گیرد و در این حوزه شاهد نوآوری و به روزرسانی تجهیزات باشیم.
