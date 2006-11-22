احتمال شکست مخالفان کمک فنی آژانس به ایران / ممکن است اختلافاتی در اردوگاه غرب ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هرالد تریبیون در تحلیلی از نشست فردای شورای حکام و بررسی درخواست کمک ایران برای راکتور آب سنگین اراک نوشت : با وجود توافق های ضمنی برای رد درخواست ایران،اما احتمال حمایت برخی از همپیمانان ایران از این درخواست وجود دارد.



این روزنامه با ادعای اینکه" بسیاری از 35 عضو شورای حکام با رد درخواست ایران برای ارائه کمک های ایمنی به راکتور تولید پلوتونیوم اراک موافقند"، در عین حال به نقل از دیپلماتها اذعان می کند که "تمام حاضران در کمیته فتی آژانس که درخواست ایران در آنجا مطرح شده است؛ موافقت اولیه خود را برای ارائه کمک به 7 پروژه دیگر هسته ای ایران غیر از آب سنگین اراک اعلام کرده اند."

یک دیپلمات در این باره گفته است که در نشست فردا رئیس نشست موافقت آژانس را با ارائه کمک به دیگر پروژه های ایران اعلام خواهد کرد.

این روزنامه آمریکایی به نقل از دیگر منابع خود می نویسد : انتظار می رود رد کمک های چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم به اجماع مورد تصویب قرار گیرد. اما این روزنامه درعین حال تاکید می کند :حتی اگر یکی از متحدین ایران که عضو شورای حکام هستند - به احتمال بسیار زیاد کوبا- رای مخالف دهد؛ این می تواند مخالفان ارائه کمک را با شکست روبه رو کند.

بنابر گفته دیپلماتها، به احتمال بسیار زیاد درباره برخورد با ایران نه تنها اختلافاتی بین جنبش غیر متعهدها از یک طرف و آمریکا و حامیانش از سوی دیگر بروز می کند، بلکه همچنین در اردوگاه غرب نیز احتمال بروز اختلاف وجود دارد.