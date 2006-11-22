ارتقای معرفت دینی نیازمند آموزشی همراه با منطق است

ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش گسترده ترین نهاد آموزشی و فرهنگی است که حدود یک میلیون معلم و بیش از چهارده میلیون دانش پژوه را تحت پوشش علمی اخلاقی و تربیتی قرار داده است، در واقع آموزش و پرورش زیر ساخت اصلی توسعه علمی فرهنگی و اخلاقی در جامعه بشمار می آید.

وی با اشاره به اینکه واحدهای آموزشی نیاز به گسترش و تقویت، تصریح کرد: اگر افکار پاک دانش آموزان در عرصه آموزش با یک نگاه معرفتی به علم و مبانی اسلام مواجه شود بدون شک نهال ایمان در قلبهای پاک دانش آموختگان شکل خواهد گرفت و اینان شکوفه های معرفت دین و اخلاق در جامعه اسلامی خواهند بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حساسیتهای آموزش دین در جامعه، اظهار داشت: امروزه دشمن نگاه و توجه خود را در قالب تهاجم فرهنگی متوجه دین، فرهنگ و اخلاق جامعه نموده است که مبارزه بنیادی با این تهاجم بی رحمانه جز در پهنه گسترده آموزش و پرورش و در قالب مبانی دینی در سرزمین پاک و اندیشه آنان ممکن نیست.

رئیس کمیته تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تقویت اندیشه دینی بر عهده مسئولان آموزشی است، یادآور شد: بر این اساس تقویت اندیشه و معارف دینی بر پایه معرفت علمی و آموزه های دین اسلام وظیفه اصلی نهادهای آموزشی کشور بویژه آموزش و پرورش است که غفلت از آن صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره نظام سیاسی و فرهنگی کشور وارد خواهد کرد.

وی گفت: آموزش و پرورش رسالت ارتقای آموزش مبانی دینی را بر عهده همه مربیان قرار داده به خصوص حوزه های تربیتی که این حوزه ها به تلاش و برنامه ریزی جدی و هدفمند نیاز دارند.

ابراهیم کارخانه ای با تأکید بر محتوای متون درسی دانش آموختگان، یادآور شد: علی رغم آنکه کتابهای دینی درسی دانش آموزان در بسیاری از موارد از کیفیت مناسبی برخوردار است، اما در مواردی جهت ساماندهی افکار پاک جوانان و دانش آموزان در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن نیاز به بازنگری جدی دارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه اظهار داشت: مسئولین آموزشی در چگونگی ارتقای سطح آموزش در راستای مبانی معرفتی می بایست نگاه معرفتی به علم را تقویت کرده و اندیشه های دینی را در افکار دانش پژوهان تقویت کنند به این دلیل که نهال علم و ایمان با هم شکل می گیرند و این آموزه ها نهادینه شود البته باید در شیوه تدریس و همچنین در کتب درسی بازنگری های اساسی به عمل بیاد و شیوه برنامه ریزی به گونه ای باشد که دانش پژوه پس از اتمام دوره تحصیلی بینش دینی داشته باشد.