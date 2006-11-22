  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۵، ۹:۴۷

نقش آموزش در ارتقاء معرفت دینی - 11

ارتقای معرفت دینی نیازمند آموزشی همراه با منطق است

ارتقای معرفت دینی نیازمند آموزشی همراه با منطق است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه دسترسی به اهداف دین اسلام و ارتقای معارف دینی در عرصه های مختلف آموزشی در سایه توجه به آموزش امکان پذیر است، گفت: ساخت جامعه بر اساس معرفت دینی محور اصلی آموزش است و البته در واحدهای آموزشی ارتقاء معارف دینی و اخلاقی جز بر پایه منطق معرفتی و بر اساس آموزش صحیح میسر نیست.

ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش گسترده ترین نهاد آموزشی و فرهنگی است که حدود یک میلیون معلم و بیش از چهارده میلیون دانش پژوه را تحت پوشش علمی اخلاقی و تربیتی قرار داده است، در واقع آموزش و پرورش زیر ساخت اصلی توسعه علمی فرهنگی و اخلاقی در جامعه بشمار می آید.

وی با اشاره به اینکه واحدهای آموزشی نیاز به گسترش و تقویت، تصریح کرد: اگر افکار پاک دانش آموزان در عرصه آموزش با یک نگاه معرفتی به علم و مبانی اسلام مواجه شود بدون شک نهال ایمان در قلبهای پاک دانش آموختگان شکل خواهد گرفت و اینان شکوفه های معرفت دین و اخلاق در جامعه اسلامی خواهند بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حساسیتهای آموزش دین در جامعه، اظهار داشت: امروزه دشمن نگاه و توجه خود را در قالب تهاجم فرهنگی متوجه دین، فرهنگ و اخلاق جامعه نموده است که مبارزه بنیادی با این تهاجم بی رحمانه جز در پهنه گسترده آموزش و پرورش و در قالب مبانی دینی در سرزمین پاک و اندیشه آنان ممکن نیست.

رئیس کمیته تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تقویت اندیشه دینی بر عهده مسئولان آموزشی است، یادآور شد: بر این اساس تقویت اندیشه و معارف دینی بر پایه معرفت علمی و آموزه های دین اسلام وظیفه اصلی نهادهای آموزشی کشور بویژه آموزش و پرورش است که غفلت از آن صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره نظام سیاسی و فرهنگی کشور وارد خواهد کرد.

وی گفت: آموزش و پرورش رسالت ارتقای آموزش مبانی دینی را بر عهده همه مربیان قرار داده به خصوص حوزه های تربیتی که این حوزه ها به تلاش و برنامه ریزی جدی و هدفمند نیاز دارند.

ابراهیم کارخانه ای با تأکید بر محتوای متون درسی دانش آموختگان، یادآور شد: علی رغم آنکه کتابهای دینی درسی دانش آموزان در بسیاری از موارد از کیفیت مناسبی برخوردار است، اما در مواردی جهت ساماندهی افکار پاک جوانان و دانش آموزان در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن نیاز به بازنگری جدی دارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه اظهار داشت: مسئولین آموزشی در چگونگی ارتقای سطح آموزش در راستای مبانی معرفتی می بایست نگاه معرفتی به علم را تقویت کرده و اندیشه های دینی را در افکار دانش پژوهان تقویت کنند به این دلیل که نهال علم و ایمان با هم شکل می گیرند و این آموزه ها نهادینه شود البته باید در شیوه تدریس و همچنین در کتب درسی بازنگری های اساسی به عمل بیاد و شیوه برنامه ریزی به گونه ای باشد که دانش پژوه پس از اتمام دوره تحصیلی بینش دینی داشته باشد.

کد مطلب 410228

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها