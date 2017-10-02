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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

برخورد جدی تاکسی‌رانی با سرویس‌های فاقد برچسب مدارس؛

جریمه ۴۰۰ هزار ریالی در انتظار رانندگان متخلف درکرمانشاه از امروز

جریمه ۴۰۰ هزار ریالی در انتظار رانندگان متخلف درکرمانشاه از امروز

کرمانشاه- مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر کرمانشاه از آغاز طرح گسترده سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور برای برخورد با سرویس‌های مدارس فاقد برچسب ویژه مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، سجاد سلیمانی با تأکید بر اینکه سازمان تاکسیرانی با همکاری پلیس راهور  از صبح روز دوشنبه طرح گسترده برخورد با سرویس‌های مدارس فاقد برچسب را آغاز خواهد کرد، افزود: بر این اساس با توجه به این‌که تیم‌های نظارتی گشت و بازرسی سازمان تاکسیرانی به اتفاق عوامل راهنمایی و رانندگی در مقابل مدارس حضور دارند بنا شده تا خودروهایی که فاقد برچسب هستند ۴۰۰ هزارریال جریمه شوند.

وی با بیان اینکه این جریمه در هر روزی که سرویس مدرسه برچسب خود را دریافت نکرده باشد ادامه خواهد داشت، افزود: البته این جرایم نیز تا یک سقف زمانی است و پس از آن از فعالیت راننده سرویس جلوگیری خواهد شد.

سلیمانی گفت: از حدود دو ماه قبل از بازگشایی مدارس در خصوص سرویس‌های مدارس جلسات مختلفی با حضور دستگاه‌های مربوطه در خصوص سرویس‌های مدارس برگزار شد و یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه این بود که رانندگان و خودروهای واجد صلاحیت در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برچسب‌های خود را دریافت کنند لذا در صورت عدم دریافت برچسب که نشان تعیین صلاحیت راننده است، از فعالیت راننده سرویس جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه با بیان اینکه والدین می‌توانند تخلفات سرویس‌های مدارس را به واحد بازرسی و شکایات سازمان تاکسیرانی گزارش دهند، افزود: علاوه بر اینکه مدارس وظیفه دارند شکایات والدین در خصوص سرویس‌های مدارس را دریافت و به آن رسیدگی کنند والدین می‌توانند از طریق تماس با شماره‌ ۳۸۲۵۷۹۱۰   شکایات خود از سرویس‌های مدارس و نیز عدم داشتن برچسب را نیز گزارش کنند.

کد مطلب 4102281

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