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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

انهدام ۵۷ باند قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق کشور

انهدام ۵۷ باند قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق کشور

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۶۸ تن مواد مخدر و دستگیری ۱۵ شرور مسلح در ۶ ماهه نخست سال جاری در جنوب شرق کشور خبر داد.

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به کشف ۶۸ تن مواد مخدر و دستگیری ۱۵ شرور مسلح در جنوب شرق کشور شدند.

وی افزود: همچنین طی این مدت ۵۷ باند قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان کشف و منهدم شده است.

وی ادامه داد: با تلاش نیروهای جان بر کف پلیس سیستان و بلوچستان طی این مدت ۳۶۵ قاچاقچی دستگیر، ۸۵ قبضه اسلحه جنگی به همراه بیش از ۹۰ هزار مهمات مربوطه کشف و ۳۵۰  خودرو و ۵۹  موتور سیکلت نیز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری و در راستای اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی یک هزار و ۳۵خرده فروش مواد مخدر دستگیر و یک هزار و ۴۵۶ معتاد متجاهر نیز در سطح استان جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده شهروندان در موفقیت های پلیس از آنها خواست هر گونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 4102283

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