انهدام ۵۷ باند قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق کشور

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به کشف ۶۸ تن مواد مخدر و دستگیری ۱۵ شرور مسلح در جنوب شرق کشور شدند.

وی افزود: همچنین طی این مدت ۵۷ باند قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان کشف و منهدم شده است.

وی ادامه داد: با تلاش نیروهای جان بر کف پلیس سیستان و بلوچستان طی این مدت ۳۶۵ قاچاقچی دستگیر، ۸۵ قبضه اسلحه جنگی به همراه بیش از ۹۰ هزار مهمات مربوطه کشف و ۳۵۰ خودرو و ۵۹ موتور سیکلت نیز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری و در راستای اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی یک هزار و ۳۵خرده فروش مواد مخدر دستگیر و یک هزار و ۴۵۶ معتاد متجاهر نیز در سطح استان جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده شهروندان در موفقیت های پلیس از آنها خواست هر گونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.