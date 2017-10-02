احمد توکلی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات اولین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا در پرونده ثامن‌الحجج، گفت: اولین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا در خصوص اعلام جرم دیده‌بان عدالت و شفافیت در بانک مرکزی دقایقی قبل پایان یافت و بازپرس به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم نهاد را پذیرفت که بر این اساس سؤالاتی راجع به اصل ماجرای شکایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ثامن‌الحجج مطرح شد.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت افزود: این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگستری پذیرفته می‌شود و به نظر می‌رسد جای تقدیر از دادستان کل کشور را دارد؛ ضمن اینکه راه را برای اعلام جرم سایر سازمان‌های مردم‌نهاد باز خواهد کرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ ضمن اینکه ناهنجاری جامعه را به وسیله قوه‌قضائیه می‌توان پیگیری کرد.

وی تصریح کرد: اول شهریور ماه امسال بر علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیران ثامن‌الحجج اعلام جرم کردیم، چرا که قانون تشدید مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور می‌گوید «که اگر مدیر یا مدیرانی در مقابل اختلالات مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم باید مجازات شوند که بر این اساس مدیران ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مجرم هستند»؛ ضمن اینکه ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی «اگر مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات شوند».

توکلی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرونده ثامن‌الحجج هزینه کرده و این کمترین ضرری است که او متحمل شده است.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در برابر پرونده کاسپین نیز اعلام جرم خواهید کرد؟ گفت: جرم بانک مرکزی در پرونده کاسپین شفاف‌تر است، اما بر علیه آن نیز در آینده نزدیک اعلام جرم خواهیم کرد.

توکلی خاطرنشان کرد: جلسه بعدی ارائه اطلاعات به بازپرس در حوزه پرونده ثامن‌الحجج به زودی برگزار می‌شود.