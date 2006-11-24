مهدی متوسلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "حسین فدایی حسین، عاطفه حسینی، سامان محمدی، سیروس همتی، یعقوب صدیق جمالی و علیرضا حنیفی نمایشنامه نویسانی هستند که نمایشنامه های آنها با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس روی سایت اختصاصی ساجد قرار گرفته است."
مدیر هنرهای نمایشی بنیاد همچنین افزود: "در تلاشیم 10 متن دیگر را نیز به فهرست موجود روی این سایت اضافه کنیم. این کار با هدف دسترسی علاقمندان سراسر کشور به نمایشنامه های دفاع مقدس صورت گرفته و علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی www.sajed.ir از متن کامل این نمایشنامه ها استفاده کنند."
مدیر هنرهای نمایشی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از قرارگرفتن 10 نمایشنامه برتر دفاع مقدس به مناسبت هفته بسیج روی سایت جامع دفاع مقدس "ساجد" خبر داد.
