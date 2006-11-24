۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳

نمایشنامه‌های برتر دفاع مقدس روی سایت ساجد

مدیر هنرهای نمایشی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از قرارگرفتن 10 نمایشنامه برتر دفاع مقدس به مناسبت هفته بسیج روی سایت جامع دفاع مقدس "ساجد" خبر داد.

مهدی متوسلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "حسین فدایی حسین، عاطفه حسینی، سامان محمدی، سیروس همتی، یعقوب صدیق جمالی و علیرضا حنیفی نمایشنامه نویسانی هستند که نمایشنامه های آنها با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس روی سایت اختصاصی ساجد قرار گرفته است."

مدیر هنرهای نمایشی بنیاد همچنین افزود: "در تلاشیم 10 متن دیگر را نیز به فهرست موجود روی این سایت اضافه کنیم. این کار با هدف دسترسی علاقمندان سراسر کشور به نمایشنامه های دفاع مقدس صورت گرفته و علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی www.sajed.ir از متن کامل این نمایشنامه ها استفاده کنند."

