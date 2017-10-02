صدر اعظم سابق آلمان عضو هیئت مدیره روس نفت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دویچه وله، دولت روسیه «گرهارد اشرودر» صدر اعظم سابق آلمان را بعنوان یکی از اعضای هیئت مدیر شرکت «روس نفت» روسیه انتخاب کرد.

مدیران اجرای شرکت دولتی روس نفت روسیه این شخصیت سیاسی آلمان را بعنوان یکی از اعضای هیئت مدیره خود برگزیدند.

«ایگور سچین» مدیر عامل «روس نفت»، انتخاب «اشرودر» را تایید کرد و گفت: حضور او در هیئت مدیره برای «روس نفت» مفید خواهد بود.

مدیر عامل شرکت «روس نفت» در دیدار با «گرهار اشرودر» گفت: انتصاب وی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره و عضو مستقل به پیشرفت بین المللی این شرکت سهولت می کند و حضور «روس نفت» در اروپا و ایجاد همکاری موثر با شرکای غربی را گسترش خواهد داد.

انتصاب «اشرودر» با اعتراضاتی در داخل آلمان روبرو شده و تمامی احزاب مهم آلمان از جمله حزب او یعنی «سوشال دموکراتس»، وی را نکوهش کردند.