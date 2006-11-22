در حوزه علوم انسانی توسعه نیافته هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق زیبا کلام در این زمینه گفت: جامعه ای که توسعه نیافته و عقب مانده باشد این توسعه نیافتگی به تمام زمینه ها تسری پیدا می کند. جامعه ما صرفا در زمینه فیزیک، شیمی و علوم تجربی و تکنولوژی عقب مانده و توسعه نیافته نیست بلکه این توسعه نیافتگی یک وضعیت عام و فراگیر می باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: شاید بتوان توسعه نیافتگی را در زمینه تکنولوژی و علوم تجربی با وارد کردن آن تا حدی جبران کرد چرا که مخصوصا توسعه نیافتگی دراین زمینه بیشتر قابل مشاهده و شناسایی است.

مولف کتاب سنت و مدرنیته تاکید کرد: توسعه نیافتگی در علوم انسانی و جامعه شناختی به همین راحتی قابل جبران نیست. اگر دقت کنیم بسیاری از ترجمه هایی نیز که در علوم انسانی انجام گرفته برای مخاطب و خواننده قابل هضم نیست. حتی خود مترجم نیز شاید چندان احاطه ای بر بحث نداشته است. درواقع در این زمینه هم مصرف کننده بوده ایم تا تولید کننده.

این پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی در ادامه افزود: ما اگر دقت کنیم می بینیم طی یکصد سال گذشته اساتید حوزه و دانشگاه مقالات وکتب معتبری در مورد تحولات مهم تاریخ معاصر از جمله انقلاب اسلامی تولید و تدوین نکرده اند. به عنوان مثال دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان یکی از نهادهای متولی این امر طی 9 سال گذشته یک همایش یا سمینار درمورد دوم خرداد وجریان اصلاحات برگزار نکرده که علل پیروزی یا شکست اصلاح طلبان را به نحوی علمی بررسی کند. گویی این گونه تحولات درایران اتفاق نیافتاده است.

دکتر زیبا کلام در مورد را حل برون رفت از این وضعیت گفت: در ابتدا باید صورت مسئله را پذیرفت. صورت مسئله این است که در زمینه علوم انسانی نیز مانند سایر جنبه های توسعه نیافته می باشیم. اصولا چنین واقعیتی از طرف مسئولین امر و بسیاری از ما پذیرفته نیست وهمه سعی در انکار چنین واقعیتی دارند. یکی از مهمترین معضلات ما درزمینه تاریخ نویسی همان نگاه سیاه و سفید به تحولات و شخصیتهای تاریخی است. افراد درتاریخ ما یا خادم بوده اند یا خائن. ما همواره با زنده باد و مرده باد تاریخ خود را نوشته ایم. باید سعی کرد به تاریخ نگاه بی طرفانه و تحلیلی داشت.