۱۵ میلیاردریال از محل اجرای طرح تحول نظام سلامت دررزن صرف شده است

به گزارش خبرنگارمهر، فتحعلی حسینی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن با اشاره به مجهول بودن دو نعمت سلامت و امنیت اظهار کرد: سلامت در سرلوحه برنامه‌های دولت قرار گرفته و استان همدان به قطب سرآمد در غرب کشور تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در طرح تحول نظام سلامت در شهرستان رزن صرف شده است، گفت: درمانگاه تخصصی رزن بهره‌برداری و اقدامات خوبی برای بهبود شاخص‌های مختلف انجام شد.

فرماندار رزن یکی از اقدامات انجام شده را نصب بنری از اقدامات انجام شده توسط ادارات مختلف دانست و گفت: مجموعه بهداشت و درمان رزن با ۴۸ درصد ظرفیت پست کار می‌کند و به شهرستان‌های اطراف خدمات ارائه می‌دهد.

وی یکی از ضعف‌ها را معرفی محدود خدمات بهداشت و درمان شهرستان رزن عنوان کرد و اظهار داشت: مدیر شبکه باید بیش از اجرا برای مدیریت امور تلاش کند و با حساسیت نسبت به مسائل مردم برای افزایش رضایت مردم گام بردارد.

حسینی بهره‌گیری از ظرفیت خیرین سلامت و مشارکت مردم را مهم خواند.