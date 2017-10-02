۱۵ درصد جمعیت ایران تا ۲۰ سال آینده سالمند خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در یادداشتی که آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرده، با بیان اینکه تخمین زده می‌شود تا ۲۰ سال آینده بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل دهند، افزایش کیفیت زندگی و مشارکت فعال اجتماعی در طول عمر را از نیازهای ضروری زندگی بشر عنوان کرده و تصریح کرده است: باید زیرساخت‌ها و خدمات به‌نحو مطلوب توسعه یابد و اجرای راهنماهای بالینی، ایجاد نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل یادداشت دکتر هاشمی که آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرده، به شرح زیر است:



از امروز هفته‌ای را آغاز می‌کنیم برای پاسداشت کسانی که دوران سالمندی را با همه شیرینی‌ها و تلخی‌هایش سپری می‌کنند؛ آن‌ها که مایه برکت و نعمت جامعه ما بوده و هستند.



فصل سالمندی ویژگی‌های خاص خود را دارد و بر ماست که با مهربانی و صبوری، دین خود را به نازک دلانی که روزگاری چون کوه در برابر سختی‎های زندگی ایستادگی و ما را حمایت کرده‌اند، ادا کنیم.



نکته‌ای که در این عرصه باید به آن عنایتی جدی داشته باشیم، این که پیامد طبیعی برنامه‌های توسعه و پیشرفت نظام‌های سلامت، سالخوردگی ساکنان کره خاکی است. از جمله تخمین زده می‌شود تا ۲۰ سال آینده بیش از ۱۵درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل دهند.



همچنین در جهان معاصر، افزایش کیفیت زندگی و مشارکت فعال اجتماعی در طول عمر، از نیازهای ضروری زندگی بشر محسوب می‌شود؛ به همین دلیل باید زیرساخت‌ها و خدمات به‌نحو مطلوب توسعه یابد و اجرای راهنماهای بالینی، ایجاد نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت مورد توجه قرار گیرد.



نکته مهم دیگر، فرهنگ‌سازی برای دقت و توجه بیشتر مردم به امر پیشگیری و حفظ و ارتقای سلامت شخصی است که نقش مهمی در داشتن نظام سلامتی کارآمد دارد.



امیدوارم با رعایت این موارد و تلاش برای تامین آینده‌ای بهتر برای سالمندان، نه در یک هفته که در تمام روزهای سال، دین خود را به این عزیزان ادا کنیم و از یاد نبریم که آنها ستون‌های تکرار ناشدنی خیمه خانه و خانواده ما هستند.