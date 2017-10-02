صادرات ٧٧ هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق

حجت عاف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران از کانون های اصلی صادرات کالا به خصوص محصولات کشاورزی به کشور عراق است.

وی گفت: آمارهای نشان از رونق گرفتن صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق حکایت دارد.

عارف با اشاره به اینکه طی سال جاری ۷۷ هزار و ۱۰۱ تن محصول کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شده است، گفت: ارزش اقتصادی این میزان محصول صادر شده بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: هندوانه، گوجه، خیار، گل و..بوده است.

وی افزود: میزان صادرات محصولات کشاورزی طی سال جاری در مرز مهران ۱۵ درصد نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است.