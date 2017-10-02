اختیارات مدیران استان همدان افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد در استان همدان گفت: اختیارات مدیران استانی باید افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه این خواسته از مقامات کشوری و دولت درخواست شده است، گفت: مدیران استان همدان از دستگاه هایی اجرایی گرفته تا بانک ها باید قدرت تصمیم گیری داشته باشند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی باتاکید بر اینکه ساختار بانکها باید اصلاح شود، گفت: نباید هر بانکی برای خود سلیقه ای کار کند.

حاجی بابایی عنوان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یک مجموعه تخصصی است که باید جلسات تخصصی خود را برای آسیب شناسی حوزه اقتصادی استان برگزار کند و در قالب شورای هماهنگی مدیران وزارت اقتصاد در استان همدان بر اساس آمار درست به بررسی وضعیت موجود بپردازد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه در کشور باید متناظر این برنامه در استان نیز تدوین شده و وظایف هر مجموعه ای مشخص شود.

وی گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی بعنوان جایگاه فرابخشی باید کارها را دنبال کند.

حاجی بابایی گفت: استان همدان باید در بسیاری از زمینه ها قطب شود چراکه این ظرفیت در استان همدان وجود دارد.