همایش«رهروان زینبی» در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمع کثیری از بانوان صومعه سرایی محب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) امروز در راستای هم‌نوایی با عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب(س) با تجمع در آستان مقدس امامزادگان سید سلیمان و سید ابراهیم دهنده، نوای «لبیک یا زینب (س)» را سر دادند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعه سرا در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تجمع که با نام «رهروان زینبی» هر ساله در این روز به همت اداره اوقاف و امور خیریه همزمان با سراسر استان برگزار می شود، افزود: امسال نیز این مراسم در آستان مقدس سید سلیمان و سید ابراهیم دهنده از توابع شهرستان صومعه سرا برگزار شد.

عزیز خادم شریف با اشاره به اینکه برگزاری این همایش و حضور گسترده بانوان نشان از جاودانه بودن و ماندگاری پیام عاشورا و حضرت زینب (س) دارد، گفت: نوحه خوانی، سینه زنی، ذکر مصائب حضرت زینب(س) بعداز شهادت برادر و خاندانش در واقعه کربلا، خطابه کوبنده ایشان و سخنرانی و قرائت میثاق نامه از جمله برنامه های این همایش است.

وی خاطرنشان کرد: ترویج سبک زندگی و سیره سیدالشهدا (ع) و پیام آور دشت کربلا، حضرت زینب کبری (س) از مهمترین اهداف برگزاری این گردهمایی است.

به گزارش مهر، در این آیین بانوان با قرائت و امضای میثاق نامه با حضرت زینب(س) بر تبعیت از ولایت، وفاداری به آرمان های شهدای والامقام کربلا و دفاع مقدس و استکبارستیزی تاکید کردند.