نصب عکس وزیر آموزش و پرورش قبل از ایجاد حاشیه، ممنوع شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سه هفته پیش از درج جوابیهای از سوی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، درباره انتشار بنری تبلیغاتی از عکس وزیر آموزشوپرورش در شهر مشهد، مدیرکل دفتر وزارتی در بخشنامهای با صراحت دستور پرهیز از تبلیغات و تشریفات زائد را داده بود.
این بخشنامه از طرف «شاپور محمد زاده» مدیرکل دفتر وزارتی در تاریخ ۱۴شهریور۹۶ صادر شده بود که متن کامل این بخشنامه در پی میآید:
«مدیرکل محترم آموزشوپرورش استان
با سلام
ضمن آرزوی توفیق به اطلاع میرساند، حسب دستور وزیر محترم، مقتضی است، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا درجریان سفرهای ایشان و هیات همراه به استانهای کشور از انجام هرگونه تبلیغات از قبیل نصب بنر، پلاکارد، پوستر، تشریفات، هدیه و... که منجر بهصرف هزینههای غیرضروری میگردد اکیداً خودداری شود. »
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