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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

نصب عکس وزیر آموزش و پرورش قبل از ایجاد حاشیه، ممنوع شده بود

نصب عکس وزیر آموزش و پرورش قبل از ایجاد حاشیه، ممنوع شده بود

پیش از ایجاد حاشیه درباره نصب بنری از عکس وزیر در شهر مشهد، وزارت آموزش‌وپرورش نصب تبلیغات زائد از جمله نصب بنر را در استان‌ها ممنوع کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سه هفته پیش از درج جوابیه‌ای از سوی مرکز اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، درباره انتشار بنری تبلیغاتی از عکس وزیر آموزش‌وپرورش در شهر مشهد، مدیرکل دفتر وزارتی در بخشنامه‌ای با صراحت دستور پرهیز از تبلیغات و تشریفات زائد را داده بود.

این بخشنامه از طرف «شاپور محمد زاده» مدیرکل دفتر وزارتی در تاریخ ۱۴شهریور۹۶ صادر شده بود که متن کامل این بخشنامه در پی می‌آید:

«مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش استان‌

با سلام

ضمن آرزوی توفیق به اطلاع می‌رساند، حسب دستور وزیر محترم، مقتضی است، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا درجریان سفرهای ایشان و هیات همراه به استان‌های کشور از انجام هرگونه تبلیغات از قبیل نصب بنر، پلاکارد، پوستر، تشریفات، هدیه و... که منجر به‌صرف هزینه‌های غیرضروری می‌گردد اکیداً خودداری شود. »

کد مطلب 4102618

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