پتروشیمی لردگان سال آینده به بهره برداری می رسد

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پتروشیمی لردگان تیرماه سال ۹۷ به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: مراحل احداث این پروژه به سرعت در حال اجرا است.

وی عنوان کرد: با تلاش های انجام شده معافیت گمرکی برای این پروژه کسب شد و این امر نقش مهمی در تکمیل و اجرای سریعتر این پروژه ایفا کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با فعالیت پتروشیمی لردگان سالانه ۷۰۰ میلیون تن اوره و آمونیاک در این مجتمع تولید می‌شود.

فعالیت ۱۵۰۰ نفر در مراحل ساخت پتروشیمی لردگان

وی عنوان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ نفر در مراحل ساخت این پروژه در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با اجرای این پروژه شاهد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان لردگان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: اجرای این پروژه نقش مهمی در رفع مشکل بیکاری شهرستان لردگان ایفا می کند.

عملیات احداث پتروشیمی لردگان در سال ۸۷ در بخش فلارد شهرستان لردگان در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار آغاز شده است.