حکم تذکر برای اکثر احضار شدگان به کمیته انضباطی دانشگاه تهران

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حتی در مورد تخلفات مربوط به ناآرامی های خرداد ماه کوی دانشگاه تعدادی از دانشجویان به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند که همان ابتدا تعدادی از آنها تبرئه شدند و تعداد نیز احکامی در حد تذکر دریافت کردند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص احکام کمیته انضباطی دانشگاه تهران که ناظر بر اعتراضات دانشجویی خرداد ماه این دانشگاه است، گفت: برای تعدادی از دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه یک ترم محرومیت از تحصیل در کمیته بدوی در نظر گرفته شد اما اکثر این احکام در تجدید نظر، تعلیق شده است. تعلیق شدن حکم یک دانشجو یعنی اینکه دانشجو مشمول حکم نشده است و زمانی مشمول محرومیت می شود که تخلف را مجددا تکرار کند.

قمصری تعداد دانشجویانی که حکم محرومیت از تحصیل دریافت کرده اند را تک رقمی عنوان کرد و گفت: دانشجویانی که حکم کمیته بدوی یا تجدید نظرشان تحت عنوان تعلیق صادر شده است در کلاس حاضر می شوند. اینکه عده ای عنوان می کنند چند 10 دانشجوی دانشگاه تهران توسط کمیته انضباطی از تحصیل محروم شده اند، مغلطه ای بیش نیست.