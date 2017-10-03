کرم ضد درد آنتی باکتریال تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی محصولات نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصولات تولید و عرضهشده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو شده و به ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک میکند.
یکی از این محصولات که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده، کرم ضد درد حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال است که در دسته بهداشتی محصولات نانویی قرار گرفته است.
کرم ضد درد حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتیباکتریال اکنون در بازار موجود بوده که با فناوری نانو تولید شده است. وجود نانوذرات در این کرم سبب افزایش نفوذ کرم در پوست و سبب از بین بردن عفونتهای زیرپوستی در بیماران روماتیسمی خواهد شد.
اثر این محصول در از بین بردن عوامل عفونتزا از بدن در آسیبهای بیماری روماتیسم است.
کرم ضد درد حاوی نانوذرات نقره حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتیباکتریال تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را دریافت کرده است.
