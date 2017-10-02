دستگیری سارق بیمارستان ها/ متهم را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر ، در ساعت ۵:۳۰ روز ۲۱ شهریور ماه عوامل حراست یکی از بیمارستان‌های تهران به ترددهای فردی ناشناس در محوطه بیمارستان مشکوک شدند که با توجه به سرقت اموال تعدادی از بیماران و همراهان آنها و شباهت زیاد فرد ناشناس با تصاویر به دست آمده از سارق مورد نظر، آنها بلافاصله موضوع را به عوامل انتظامی حاضر در بیمارستان اعلام کرده و این فرد دستگیر شد که در همان بازرسی اولیه تعداد دو گوشی تلفن همراه و مقادیر دیگری اموال مسروقه از وی کشف شد.

همزمان با دستگیری این فرد، همراه یکی از بیماران بستری در بیمارستان با مراجعه به عوامل حراست گفت که دقایقی پیش گوشی تلفن همراهش به سرقت رفته است. او در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای لحظه ای کوتاه از اتاق بیمار خود بیرون رفتم، گوشی تلفن همراهم را روی تخت بیمار گذاشته بودم اما زمانیکه به داخل اتاق برگشتم، متوجه نبود گوشی تلفن همراه خود شدم.

با شناسایی یکی از دو گوشی تلفن همراه کشف شده از فرد دستگیر شده در بیمارستان و همچنین تطابق ۱۰۰ درصدی تصویر این فرد با تصاویر به دست آمده از سارق اموال بیماران و همراهانشان ، بلافاصله موضوع به کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس اعلام و متهم تحویل مأموران شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت اماکن و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۸ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و در تحقیقات از متهم پرونده و بررسی پرونده های مشابه ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که همگی آنها در زمان مراجعه به بیمارستان مورد سرقت کیف حاوی وجه نقد و گوشی تلفن همراه قرار گرفته بودند.

متهم در اعترافاتش به ماموران گفت: با در دست داشتن چند سرم نمکی یا عکس رادیولوژی به داخل بیمارستان ها می رفتم ؛ عوامل انتظامات بیمارستان نیز با مشاهده اموال همراهم و به تصور اینکه همراه بیمار هستم ، دیگر مانع از تردد من در قسمت بستری بیماران نمی شدند و من نیز از همین موضوع استفاده کرده و در ساعت های اولیه روز که معمولا بیماران و همراهانشان در حال استراحت هستند اقدام به سرقت گوشی های تلفن همراهشان که در کنار تخت بیماران قرار داشت کرده و پس از سرقت به سرعت از بیمارستان خارج می شدم.

متهم در خصوص انگیزه خود از انجام این سرقت ها نیز به کارآگاهان گفت : اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر دارم و گوشی های تلفن همراه سرقتی را به فروشندگان مواد می دادم و مواد مصرفی خود را تهیه می کردم .

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به اعتراف صریح متهم به انجام سرقت های مشابه و به منظور شناسایی سایر شکات و مالباختگان ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس صادر شده است.

وی از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند خواست تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به این پرونده، به شهروندان هشدار داد: قرار گرفتن اموال در انظار عمومی و رها کردن آنها حتی برای لحظاتی کوتاه ، فرصتی است که سارقین به دنبال آن هستند .