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۱ آذر ۱۳۸۵، ۸:۱۲

مدیر حوزه علمیه معصومیه در گفتگو با مهر :

گردهمایی اساتید حوزه علمیه معصومیه برگزار می شود

گردهمایی اساتید حوزه علمیه معصومیه برگزار می شود

گردهمایی اساتید حوزه علمیه معصومیه صبح فردا پنج شنبه 2 آذر در سالن همایش های این مدرسه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرگفت : گردهمایی اساتید، مدیران داخلی و هیئت های علمی حوزه علمیه معصومیه ساعت 10 صبح فردا (پنج شنیه 2 آذر) با حضور حجت الاسلام بهجت پور - معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سالن همایش های این مدرسه برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه معصومیه افزود : در این گردهمایی حجت الاسلام بهجت پور، آیت الله خوشوقت و 4 نفر از اساتید حوزه به نمایندگی از اساتید بخش های مختلف سخنرانی خواهند کرد. این گردهمایی در سال دو بار برگزار شده و با توجه به امکانات موجود در سالن همایش های این حوزه ، سی دی این مراسم بلافاصله به مدعوین ارائه خواهد شد.

کد مطلب 410272

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