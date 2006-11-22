گردهمایی اساتید حوزه علمیه معصومیه برگزار می شود

حجت الاسلام قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرگفت : گردهمایی اساتید، مدیران داخلی و هیئت های علمی حوزه علمیه معصومیه ساعت 10 صبح فردا (پنج شنیه 2 آذر) با حضور حجت الاسلام بهجت پور - معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سالن همایش های این مدرسه برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه معصومیه افزود : در این گردهمایی حجت الاسلام بهجت پور، آیت الله خوشوقت و 4 نفر از اساتید حوزه به نمایندگی از اساتید بخش های مختلف سخنرانی خواهند کرد. این گردهمایی در سال دو بار برگزار شده و با توجه به امکانات موجود در سالن همایش های این حوزه ، سی دی این مراسم بلافاصله به مدعوین ارائه خواهد شد.