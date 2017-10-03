کشت نشایی در ۲۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان

امیرلاهوتیان در گفتگو با خبرنگار مهر از کشت نشایی در ۲ هزار و ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبرداد و گفت: وسعت این کشت در استان همدان تا سال آینده به ۳ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید براینکه استفاده از روشهایی که بتوان آب مصرفی را کاهش داد به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح است، گفت: توسعه کشت نشایی در راستای حفظ منابع آبی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه گوجه فرنگی، بادمجان، انواع کلم، چغندر قند، ذرت، فلفل، پیاز، هندوانه و خیار از جمله محصولاتی است که به صورت نشایی در استان همدان کشت می شود، افزود: بیشترین سطح زیر کشت محصول نشایی در استان همدان هندوانه و گوجه فرنگی است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان همدان اظهارداشت: یک‌هزار و ۳۱۵ هکتار از این میزان سطح زیر کشت به شیوه آبیاری قطره ای و تیپ و ۷۰۵ هکتار نیز به دیگر شیوه ها، آبیاری می شود.

لاهوتیان کاهش دفعات آبیاری، زود رس کردن محصول، حداقل توقف رشد در مرحله انتقال، افزایش عملکرد محصول پاییزه، تراکم مناسب بوته، رسیدن به حد اعلای یکنواختی کشت، کاهش هزینه بذر و کاهش هزینه های جاری و کاهش استهلاک سیستمهای آبرسانی و آبیاری را از مهم ترین مزایای استفاده کشت نشا به جای کشت بذر عنوان کرد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی استان همدان زیر کشت محصولات کشاورزی است، گفت: ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی به صورت کشت آبی و مابقی کشت دیم است.