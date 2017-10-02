پوتین به ترکمنستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، با استقبال «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان وارد این کشور شد.

پس از ورود پوتین به عشق آباد، وی با همتای ترکمن خود دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان در این دیدار، عنوان کرد که حضور پوتین در کشورش را بسیار مهم می داند و آن را نمادی برای رابطه دیپلماتیک ۲۵ ساله ی روابط ترکمنستان و روسیه می داند.

محمد اف گفت: همکاری روسیه و ترکمنستان نه تنها در زمینه های دو جانبه، بلکه در موضوعات بین المللی نیز در حال گسترش است.

پوتین نیز ضمن ابراز خوشحالی از این سفر بابت برگزاری موفقیت آمیز بازیهای آسیای داخل سالن و هنرهای رزمی که در این کشور برگزار شد به محمد اف تبریک گفت.

رئیس جمهور روسیه ضمن اشاره به کاهش حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور در سالهای اخیر گفت: ما باید چگونگی افزایش حجم مبادلات بازرگانی را بررسی کنیم.