۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

مدیرکل دامپزشکی استان همدان عنوان کرد:

بازرسی بهداشتی ۶۰۰۰ دام قربانی در ایام تاسوعا و عاشورا در همدان

همدان - مدیرکل دامپزشکی استان همدان از بازرسی بهداشتی و شرعی بیش از ۶ هزار لاشه و دام قربانی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در استان همدان خبرداد.

محمود رضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد بیش از ۶ هزار لاشه و دام قربانی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در استان همدان مورد بازدید و بازرسی بهداشتی و شرعی قرار گرفت.

رسولی گفت: در این بازرسی ها مقدار ۱۹۷ کیلو گوشت، ۱۳۱ عدد کبد، ۲۵۷ عدد ریه و ۱۱ عدد کلیه غیر قابل مصرف تشخیص داده و ضبط و معدوم شد.

وی از بازرسی بهداشتی و شرعی لاشه و دام های قربانی توسط ۵۰ اکیپ ثابت و سیار متشکل از ۲۲ نفر دکتر دامپزشک، ۱۰ نفر ناظر ذبح شرعی و ۴۲ نفر بازرس گوشت خبر داد و افزود: در راستای انجام طرح نظارت بهداشتی و شرعی بر دام‌های قربانی شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در بازرسی‌های به عمل آمده ۳ راس لاشه گوسفند به طور کامل ضبط و ۱۱۸ لاشه نیز اصلاح موضعی شد.

رسولی درخصوص اندامهای ضبطی این لاشه ها گفت: تعداد ۱۳۱ عدد کبد و ۲۵۷ عدد ریه و ۱۱ عدد کلیه نیز غیرقابل مصرف تشخیص داده شد که ضبط و معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج و تعداد ۲۳۵ عدد کبد نیز اصلاح شد.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان در ادامه از اهمیت نظارت های دامپزشکی بر سلامت افراد جامعه گفت و افزود: درصورت نبود این نظارتها خطرات فراوانی سلامت افراد جامعه را مورد تهدید قرار می دهد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های بین بخشی همزمان با اطلاع رسانی و افزایش اطلاعات افراد جامعه، تمام دامهای قربانی در مناسبت های مختلف را مورد بازرسی قرار داده تا هیچ لاشه ای بدون نظارت وارد چرخه مصرف انسانی نشود.

کد مطلب 4102766

