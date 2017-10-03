طرح توسعه پارک علم و فناوری قزوین امسال افتتاح می شود

علیرضا فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در حوزه علم و فناوری، نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری و تحقق اقتصاد دانش بنیان دارند و با بهره گیری از متخصصان حرفه ای می توانند از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده در میان شرکت های دانش بنیان و فعالان اقتصادی به افزایش ثروت در جامعه کمک کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در تحقق نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری اسلامی و تجلی آن در چشم‌ انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی، برای تعالی و پیشرفت علمی کشور تا مرز دست‌یابی به جایگاه نخست علم و فناوری در سطح منطقه، تقویت و زمینه‌سازی اصل پژوهش مداری و روحیه تحقیق، تفکر و خلق تکنولوژی از پژوهش درجامعه با حمایت از پارک های علم و فن آوری ضروری است.

رونمایی از ۱۷ محصول جدید

فریدونی بیان کرد: در شش ماهه امسال از ۱۷ محصول نمونه اولیه ساخته شده در پارک رونمایی می شود.

وی افزود: در گذشته هم ۷۰ محصول رونمایی شده است و امسال هم در مراسمی با حضور مسئولان استانی از فعالیتهای عملی شرکت های دانش بنیان رونمایی می شود.

فریدونی بیان کرد: کالاها و محصولات آماده رونمایی شامل کالاهای نرم افزادی و سخت افزاری است که مهمترین آنها شامل پایانه فروش هوشمند، دستگاه اشغالگیر کانال های آب و نرم افزارهای مدیریت فرآیندی است.

کالاهای تولید شده در شرکت های دانش بینان معرفی می شود

سرپرست مرکز رشد جامع پارک علم و فنآوری امام خمینی استان قزوین یادآورشد: در شورای مدیران پارک تصمیم گرفته شده تا مراسم رونمایی با هدف معرفی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان به جامعه به صورت فصلی برگزار شود تا انگیزه لازم نیز برای تداوم فعالیتهای پژوهشی و تجاری سازی محصول در میان فعالان این عرصه ایجاد شود.

فریدونی گفت: در حال حاضر ۸۰ شرکت دانش بنیان و هسته فنآور در پارک مستقر شده اند و فعالیت می کنند.

طرح توسعه پارک ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی اظهارداشت: طرح توسعه پارک علم و فناوری امام خمینی(ره) استان قزوین از سال گذشته کلید خورد و در حال حاضر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

فریدونی گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۸۰۰۰ مترمربع در حال اجراست و با داشتن سالن های کنفرانس و جلسات تخصصی، فضای نمایشگاهی دائمی برای عرضه محصولات تجاری سازی شده، ظرفیت استقرار ۱۵۰ شرکت دانش بنیان را دارد.

وی تصریح کرد: برای اجرای طرح توسعه پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین تاکنون ۶ میلیارد تومان هزینه شده و تکمیل آن به ۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

فریدونی اظهارامیدواری کرد در صورت تامین اعتبار این طرح تا پایان امسال آماده افتتاح و بهره برداری شود.