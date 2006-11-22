داوری شعر کودک و نوجوان به اهل آن سپرده شود

این شاعرکودک درگفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : شاعران کودک و نوجوان آثار خوبی در این حوزه داشته و دارند ، اشعاری که در گذشته از شاعران دیده ایم و هنوز که هنوزبه صورت تکرار چاپ می شود .



مجید ملا محمدی تصریح کرد : با برگزاری جشنواره هایی از این دست اشعارزیبایی درادبیات کودک و نوجوان قرائت می شود و حتی به شکلی بهتر به دست مخاطبان خواهد رسید و ممکن است درمجموعه بهتر و منظم تری نیز چاپ شود ، در نتیجه به شکل درست تری اطلاع رسانی می شود .



این شاعر یاد آورشد : فعالیت در زمینه شعر انقلاب ضرورت دارد چرا که برای انقلاب بیش از اینها باید کارشود ، می توان با برنامه و فراخوانی از شعرا خواست که در این رابطه کار کنند و خلق آثار تخصصی تر و ارزشمند را شاهد باشیم ، چه بسا حجم آثار کیفی و زیبا نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد و یک نوع انگیزه مضاعفی برای شاعران ایجاد می شود که کارهایی را برای انقلاب انجام دهند . همچنین از کسانی که در این رابطه زحمت کشیده اند تقدیر شود که بسیار مهم است .



وی در خصوص حضورشاعران جوان درکنار پیشکسوتان در این جشنواره ، گفت : حضور شاعران جوان را ضروری می دانم به جهت اینکه می توانند با دید تازه ای وارد میدان شوند و ضمنا بعضی از اطلاعات نداشته و نا گفته ها را از زبان پیشکسوتان بشنوند و آثارشان بهتر شود ، چون شعر تنها جنبه فنی نیست بلکه جنبه محتوایی نیز دارد که بسیار مهم است ، در رابطه با شعر انقلاب هم شاعران جوان و پیشکسوتان باید در کنارهم حضور داشته باشند و از بسیاری از ناگفته ها که جذاب نیز هستند تاثیر گرفته و در اشعار خود به نحو قشنگی انعکاس دهند .



مجید ملا محمدی تصریح کرد : اگر در جشنواره بین المللی شعر فجر کارنامه شعر کودک و نوجوان بررسی و به بهترین آثار توجه ویژه شود ، شاهد اتفاقی ارزشمند در این حوزه ادبی خواهیم بود .

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