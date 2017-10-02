ترکیه حادثه تروریستی لاس وگاس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای ضمن ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان در حادثه تروریستی لاس وگاس آمریکا، از تبادل اطلاعات با کنسولگری این کشور در لس آنجلس در خصوص بررسی وجود احتمالی شهروندان ترکیه در میان جانباختگان خبر داد.

بر اساس این گزارش، همچنین «بکر بوزداغ» معاون وزیر خارجه ترکیه با ارسال پیامی در صفحه توئیتر شخصی خود مخالفت ترکیه با هر نوع شکل از خشونت، حمله یا ترور اعلام کرد.

بوزداغ در پیام خود آورده است: ما به خانواده های جانباختگان حمله به جشنواره موسیقی لاس وگاس، مردم آمریکا و دولت این کشور تسلیت می گوییم.

وی در ادامه این پیام افزود: ما هر نوع حمله زشت و وحشتناک را محکوم می کنیم. ما در درد خانواده های مردم آمریکا شریک هستیم.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز ضمن محکوم کردن این حمله ابراز امیدواری کرد که این قبیل حوادث دردناک بار دیگر تکرار نشود.