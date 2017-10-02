  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

وزارت کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد؛

صدها هزار مجلس عزاداری در کمال آرامش و امنیت برگزار شد

صدها هزار مجلس عزاداری در کمال آرامش و امنیت برگزار شد

وزارت کشور در پایان دهه اول ماه محرم اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور در پایان دهه اول ماه محرم اطلاعیه‌ای صادر کرد.

 متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

مردم شریف ایران اسلامی، اصحاب ارجمند رسانه

اکنون که با توفیق الهی، دهه اول ماه محرم؛ ماه سوگواری و اقامه عزای حضرت سیّدالشهداء امام حسین علیه السلام و از جمله روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به پایان رسیده و صدها هزار مجلس و هیئت و دسته عزاداری ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در اقصی نقاط کشور با مشارکت هموطنان مسلمان و حتی دیگر هموطنان عزیز از سایر ادیان و مذاهب در کمال آرامش و با امنیت کامل و بدور از بروز هرگونه تنش و حتّی بی‌نظمی و بلکه بی‌انضباطی برگزار شده، لازم است ضمن شکرگزاری این نعمت بزرگ به درگاه الهی از همراهی‌های ستوده هموطنان عزیز و تلاش‌های گسترده خدمتگزاران مردم در دستگاه های مختلف تقدیر شود.

در این میان، مدیریت مؤثر و مراقبت واهتمام پیوسته بخش‌های مختلف عضو در شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها از جمله بخش‌های مختلف امنیتی و انتظامی که برای اقامه عزای سبط نبی مکرم اسلام در امنیت و آرامش کامل، زمینه‌سازی کردند و علیرغم تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمنان اسلام و ایران، موجبات استمرار حضور پرشور و شعور و امن مردم در این سنت ریشه‌دار را فراهم آوردند، شایسته سپاسگزاری و تقدیر مضاعف است.

 وزارت کشور همچنین و به طور خاص، مراتب سپاس خود را از همراهی‌های گسترده عموم عزاداران، ائمه جماعت و اعضای هیئت امنای مساجد، مسؤولان و عوامل هیئت‌های عزاداری و تکیه‌های حسینی، برای برگزاری مراسم عزاداری در چارچوب‌های اصیل و غیرخرافی و همچنین کمال همکاری با مأموران انتظامی و پلیس راهور در راستای برقراری نظم و آرامش ابراز می‌کند.

بی‌شک ریشه اصلی این توفیق بزرگ در الهی بودن این حرکت و اهتمام ویژه اهل بیت به آن است، اما مشارکت میلیون‌ها هموطن با سلایق و علائق و حتی اعتقادات متفاوت در گرد محور واحد محبت و مودت ذوی القربی پیامبر اعظم ( صلوات‌الله و سلامه علیه) و همکاری همه بخش‌های مسئول از جمله بخش‌های مختلف اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامی در پیرامون این حرکت الهی تحت هدایت رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، حمایت رئیس محترم جمهور و نصایح مشفقانه مراجع معظم تقلید، می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر صحنه‌ها و عرصه‌های ملّی و مذهبی مورد تأسی و تبعیت قرار گیرد.

کد مطلب 4102834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها