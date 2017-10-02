صدها هزار مجلس عزاداری در کمال آرامش و امنیت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور در پایان دهه اول ماه محرم اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

مردم شریف ایران اسلامی، اصحاب ارجمند رسانه

اکنون که با توفیق الهی، دهه اول ماه محرم؛ ماه سوگواری و اقامه عزای حضرت سیّدالشهداء امام حسین علیه السلام و از جمله روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به پایان رسیده و صدها هزار مجلس و هیئت و دسته عزاداری ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در اقصی نقاط کشور با مشارکت هموطنان مسلمان و حتی دیگر هموطنان عزیز از سایر ادیان و مذاهب در کمال آرامش و با امنیت کامل و بدور از بروز هرگونه تنش و حتّی بی‌نظمی و بلکه بی‌انضباطی برگزار شده، لازم است ضمن شکرگزاری این نعمت بزرگ به درگاه الهی از همراهی‌های ستوده هموطنان عزیز و تلاش‌های گسترده خدمتگزاران مردم در دستگاه های مختلف تقدیر شود.



در این میان، مدیریت مؤثر و مراقبت واهتمام پیوسته بخش‌های مختلف عضو در شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها از جمله بخش‌های مختلف امنیتی و انتظامی که برای اقامه عزای سبط نبی مکرم اسلام در امنیت و آرامش کامل، زمینه‌سازی کردند و علیرغم تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمنان اسلام و ایران، موجبات استمرار حضور پرشور و شعور و امن مردم در این سنت ریشه‌دار را فراهم آوردند، شایسته سپاسگزاری و تقدیر مضاعف است.

وزارت کشور همچنین و به طور خاص، مراتب سپاس خود را از همراهی‌های گسترده عموم عزاداران، ائمه جماعت و اعضای هیئت امنای مساجد، مسؤولان و عوامل هیئت‌های عزاداری و تکیه‌های حسینی، برای برگزاری مراسم عزاداری در چارچوب‌های اصیل و غیرخرافی و همچنین کمال همکاری با مأموران انتظامی و پلیس راهور در راستای برقراری نظم و آرامش ابراز می‌کند.

بی‌شک ریشه اصلی این توفیق بزرگ در الهی بودن این حرکت و اهتمام ویژه اهل بیت به آن است، اما مشارکت میلیون‌ها هموطن با سلایق و علائق و حتی اعتقادات متفاوت در گرد محور واحد محبت و مودت ذوی القربی پیامبر اعظم ( صلوات‌الله و سلامه علیه) و همکاری همه بخش‌های مسئول از جمله بخش‌های مختلف اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامی در پیرامون این حرکت الهی تحت هدایت رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، حمایت رئیس محترم جمهور و نصایح مشفقانه مراجع معظم تقلید، می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر صحنه‌ها و عرصه‌های ملّی و مذهبی مورد تأسی و تبعیت قرار گیرد.