به گزارش خبرگزاری مهر، «دِیلی استار» در خبری اختصاصی به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ادعای چند ساعت گذشته خبرگزاری رویترز مبنی بر حمله پهپاد آمریکایی به مواضع حزب‌ الله لبنان در سوریه را تکذیب کرد.

این در حالیست که رسانه لبنانی مذکور به جزئیات بیشتری درباره اظهارات سخنگوی پنتاگون اشاره ای نکرده است.

لازم به ذکر است، خبرگزاری رویترز ساعتی پیش با انتشار خبری مدعی شده بود که دست کم ۷ نفر از رزمندگان مقاومت حزب‌الله لبنان در حمله پهپادی آمریکا به شرق سوریه جان خود را از دست داده اند.