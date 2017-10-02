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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

پنتاگون حمله پهپاد آمریکا به نیروهای حزب‌الله لبنان را تکذیب کرد

پنتاگون حمله پهپاد آمریکا به نیروهای حزب‌الله لبنان را تکذیب کرد

«دِیلی استار» به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادعای امروز خبرگزاری رویترز درباره حمله پهپاد آمریکائی به نیروهای حزب‌ الله لبنان در سوریه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دِیلی استار» در خبری اختصاصی به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ادعای چند ساعت گذشته خبرگزاری رویترز مبنی بر حمله پهپاد آمریکایی به مواضع حزب‌ الله لبنان در سوریه را تکذیب کرد.

این در حالیست که رسانه لبنانی مذکور به جزئیات بیشتری درباره اظهارات سخنگوی پنتاگون اشاره ای نکرده است.

لازم به ذکر است، خبرگزاری رویترز ساعتی پیش با انتشار خبری مدعی شده بود که دست کم ۷ نفر از رزمندگان مقاومت حزب‌الله لبنان در حمله پهپادی آمریکا به شرق سوریه جان خود را از دست داده اند.

کد مطلب 4102867

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