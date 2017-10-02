به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری دوشنبه شب در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورا که به همت صدا و سیمای مرکز استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: آرمان‌های امام حسین (ع) بسیار ارزشمند است و باید بیشتر در آن تفکر و اندیشه شود و لازم است در اشعار آیینی به این آرمان‌ها پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه در یزد در اغلب نوحه‌ها و مداحی‌ها اشعار مناسبی انتخاب می‌شود، عنوان کرد: در برخی شهرها،‌ اشعار شرح‌الاسمی است و به مفاهیم واقعه کربلا و عاشورا به درستی پرداخته نشده و مفهوم فدای ضرب و ریتم نوحه ها شده است.

ناصری تاکید کرد: آنچه باید از عاشورا و نهضت امام حسین (ع) مورد استفاده قرار گیرد و از آن بهره‌برداری درست شود، مفهوم مقاومت است زیرا امام حسین (ع) معتقد بودند که انسان مؤمن نباید در برابر هر چیزی تسلیم شود بلکه تسلیم فقط باید در برابر مواردی باشد که خواسته خدا و کمال انسانی در آن وجود داشته باشد.

امام جمعه یزد یادآور شد: امام حسین (ع) با ظلم‌پذیری به شدت مبارزه کرد و در این مسیر قیام کرد تا جای حق و باطل عوض نشود و امروز وظیفه شعرای آیینی و مداحان است که مفهموم مقاومت در برابر ظلم و ظلم ستیزی امام حسین (ع) را پررنگ کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شرایط زمان و مشکلات روز جامعه باید در مداحی‌ها و مراسم‌های مذهبی توسط مداحان و سخنرانان مطرح شود، افزود: ما با صهیونیست‌ها و آمریکا دشمنی داریم زیرا آنها دشمن اسلام هستند و در این مسیر از هیچ ضربه‌ و آسیبی دریغ نمی کنند اما در بسیاری از مراسم مشاهده می‌شود که در اشعار، نوحه‌ها و مداحی‌ها هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود و حتی در دعاهای پایانی مراسم نیز حرفی از این موضوع به میان نمی آید.

ناصری تصریح کرد: مشکلات روز جامعه باید در این مجالس مطرح شود تا هم مردم هوشیار شوند و هم برای رفع شر دشمنان، دعا کنند.

در این مراسم از مداحان، روسای هیئات مذهبی و هنرمندان آیینی استان یزد تجلیل شد.